Assassin's Creed: Rogue станет последней игрой от Ubisoft для XBOX 360 и PS3

Компания Ubisoft планирует отказаться от создания игр для Xbox 360 и PS3, в пользу ПК и консолей нового поколения. Одна из причин - огромный рост продаж новых консолей.

«В следующем году мы перейдем на новое оборудование, поскольку продажи новых консолей очень высокие. После 2015 года, нам будет очень сложно создавать игры для консолей Xbox 360 и PlayStation 3», — отметил исполнительный директор компании Ив Гийемо.

В этом году свет увидят сразу две игры из серии Assassin’s Creed. Очевидно, в следующем году фанатам серии придется покупать новые консоли, либо пересаживаться на ПК. Напоминаем, что релиз Assassin’s сreed: Rogue запланирован на Xbox 360 и PlayStation 3 на ноябрь 2014 года.