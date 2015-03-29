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Basement - белорусский симулятор готовки метамфетамина

30.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Белорусская команда разработчиков Halfbus, собирается порадовать геймеров симулятором производства метамфетамина. За основу игры был взят сериал "Во все тяжкие".

 

Разработчики, несмотря на простую графику, обещают, что все в игре будет проработано до мелочей. В игре вам предстоит управлять работой нарколаборатории. Контролировать игроку придется все процессы: начиная от приготовления метамфетамина и заканчивая продажей товара.

В игре будут и соперники, и полиция, и отдел по борьбе с наркотиками. Геймеру придется не легко в данной атмосфере.

Игра на Kickstarter уже собрала 28,323$, что на 88% больше, чем требовалось.

Basement уже появилась в Steam Greenlight, где получила одобрение всего за 9 дней. Игру можно найти здесь.

 

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