Basement - белорусский симулятор готовки метамфетамина

Белорусская команда разработчиков Halfbus, собирается порадовать геймеров симулятором производства метамфетамина. За основу игры был взят сериал "Во все тяжкие".

Разработчики, несмотря на простую графику, обещают, что все в игре будет проработано до мелочей. В игре вам предстоит управлять работой нарколаборатории. Контролировать игроку придется все процессы: начиная от приготовления метамфетамина и заканчивая продажей товара.

В игре будут и соперники, и полиция, и отдел по борьбе с наркотиками. Геймеру придется не легко в данной атмосфере.

Игра на Kickstarter уже собрала 28,323$, что на 88% больше, чем требовалось.

Basement уже появилась в Steam Greenlight, где получила одобрение всего за 9 дней. Игру можно найти здесь.