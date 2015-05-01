Battlefield: Hardline предложит игрокам то, чего нет в других играх

Компания Electronic Arts заявила, что в Battlefield: Hardline есть то, чего нет в других играх. «Battlefield: Hardline не изобретает заново колесо повествования в видеоиграх. Наша цель, как бы скромно это не звучало, добиться той атмосферы, которой обычно нет в других играх», — отметил один из сценаристов Battlefield Hardline, Том Биссель.

«Решение раскрывать сюжет эпизодами в стиле телесериала позволило нам добавлять головокружительные моменты, а великолепная игра актеров — глубже описать главных героев. Мы также постарались добавить в игру «дурачливую серьезность» — чудачества, которые выглядят комично, но не глупо».

«Мы уделили много внимания разговорам персонажей. В Hardline столько фоновой болтовни, что полный сценарий игры составляет тысячи страниц. Поэтому пока вы незаметно подбираетесь к врагу, прислушайтесь к их разговорам. Обещаю — они никогда не будут говорить о погоде или о том, как им надоела их работа. В их болтовне множество пасхалок и просто забавных фраз, которые, надеюсь, заставят игроков улыбнуться».

Именно такой подход, по словам сценариста, выделит игру в жанре шутеров. Если обычно игрокам приходится постоянно находиться в напряжении, стараясь не пропустить врага, в Battlefield: Hardline многочисленные детали позволят попутно узнать об игровом мире и происходящих сюжетных событиях намного больше, чем обычно.

Напоминаем, что релиз игры запланирован на начало 2015 года.