Battlefield: Hardline решили перенести на следующий год

ЕА Games и Visceral Games, приняли решение о переносе релиза Battlefield: Hardline. Данное решение связано с желанием разработчиков выпустить более качественный продукт.

Огромное количество отзывов и предложений собрали разработчики, где были как положительные, так и негативные отзывы, именно с поэтому релиз решили отложить на пару месяцев.

«Отзывы игроков заставили нас задуматься о новых возможностях и способах продолжить внедрять инновации в Hardline и сделать игру еще лучше. Чем больше мы думали об этом, тем больше понимали, что нам придется их реализовать. Единственная проблема — для этого нужно время. Время, которого у нас не было бы, если бы мы решили поспешить с релизом», — объяснили разработчики.

Разработчики пообещали качественнее проработать мультиплеер, улучшить одиночную компанию и ввести пару нововведений в геймплей.

Напоминанием, что релиз был запланирован на осень 2014, но теперь перенесен на начало 2015 года. Также осенью пройдет второй этап ОБТ Battlefield Hardline.