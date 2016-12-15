Бесплатный TitanFall в Origin на 48 часов

Компания Electronic Arts в очередной раз дает возможность сыграть бесплатно в отличную игру. На этот раз список бесплатных игр, пусть и на временной, период пополнила TitanFall - игра будет доступна бесплатно на 48 часов с момента ее первого запуска. Так же можно приобрести TitanFall с внушительной скидкой - всего за 360 рублей в Origin.

Напоминаем, что у вас так же есть возможность сыграть в Battlefield 4 бесплатно, просто добавив игру в Origin. Время действия триал тайма BF4 после запуска - 7 дней.