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Бесплатный TitanFall в Origin на 48 часов

22.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Electronic Arts в очередной раз дает возможность сыграть бесплатно в отличную игру. На этот раз список бесплатных игр, пусть и на временной, период пополнила TitanFall - игра будет доступна бесплатно на 48 часов с момента ее первого запуска. Так же можно приобрести TitanFall с внушительной скидкой - всего за 360 рублей в Origin.

Напоминаем, что у вас так же есть возможность сыграть в Battlefield 4 бесплатно, просто добавив игру в Origin. Время действия триал тайма BF4 после запуска  - 7 дней.

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