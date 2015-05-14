«Битва за Казахстан» в Караганде - интервью с разработчиками

30 мая в карагандинском Центре Бокса им. Серика Сапиева прошел очередной этап «Битвы за Казахстан» - серии турниров по популярной многопользовательской игре World Of Tanks. Нам удалось побывать на этом замечательном мероприятии, в связи с чем спешим поделиться с вами своими впечатлениями.

Событие, на самом деле, было очень ожидаемым и на нашей памяти, «Битва за Казахстан» стала первым по-настоящему крупным киберспортивным мероприятием в Караганде за последние лет 10. Сотни фанатов игры могли насладиться зрелищем финальной битвы в Караганде, выиграть бонус-коды, футболки с логотипами World Of Tanks, а также получить коллекционное издание игры с книжкой в комплекте. Для этого каждый мог принять участие в личном зачете и почувствовать себя настоящим киберспортсменом – набравший большее количество опыта за игру, мог получить один из перечисленных призов. Также призы победителям были предоставлены компаниям Kingston и SteelSeries. Что примечательно, турнир устраивается компанией Wargaming.net, которая и является разработчиком игры World Of Tanks.

Но, прежде чем переходить к результатам турнира, расскажем о развитии игры в ближайшем будущем.

Нам удалось поговорить с одним из представителей Wargaming.net, Константин Никифоров. В частности, были заданы вопросы от наших постоянных читателей. Константин не известен в игровом мире, предпочитает оставаться «за кулисами».

Как известно, компания Wargaming в ближайшем будущем планирует взяться за улучшение графической составляющей World Of Tanks. О том, как это будет происходить, нам рассказал Константин:

- По началу будет вводиться улучшение графической составляющей техники и картинки в целом. На игровой процесс это сильно не повлияет. В дальнейшем планируется динамическое изменение погоды, времени суток - это уже будет влиять на механику «засвета» и обнаружения. Поэтому игровая механика немного сменится. Когда «прикрутим» Havok, добавится разрушение объектов это уже сильно повлияет на игровую составляющую. Естественно, все нововведения вводиться без ущерба для игры.

- Будут ли нововведения вводиться поэтапно, или просто выйдет 0.9 в котом будет это все реализовано?

- Поэтапно. В каждый патч будет вводиться какой-то «кусочек графики», танки, в зависимости от их популярности, будут обрабатываться в HD. Потому что если внедрять все сразу, то придется ждать очень долго.

- Т.е. если человек играет в танки постоянно, то для него не будет резкого перехода, и он успеет привыкнуть к новой графике?

- Да, что-то вроде того.

- Один из вопросов наших читателей – «Будет ли ап арты?»

- Этот вопрос очень часто задают. Есть статистические данные, которые собираются и обрабатываются специалистами. И если планка уходит в сторону какого-либо танка, это исправляется. Мы всегда стремимся к золотой середине.

- Недавно был побит рекорд по количеству игроков онлайн – свыше 1 млн. пользователей. Чем обусловлена популярность игры на ваш взгляд?

- 1 миллион 114 тысяч. Да. Если говорить просто – это лучшая игра на данный момент :-). Если говорить сложно, то это очень хорошее совпадение набора специалистов и социального фактора. Игры развиваются постоянно. Идея танков – это максимальная простота. Тебе не нужно много думать, нужно просто играть: тут не только легкое управление, а еще и понятный интуитивный интерфейс. В среднем, возраст игроков – от 12 до 30 лет. Старшее поколение не играет, потому что тяжеловато общаться с компьютером. В нашу же игру играют [люди] до 70-80 лет, потому что это легко. Плюс ко всему – длительность сессии. Другие игры требуют больших затрат времени. Одна сессия может занимать час-полтора, если играть качественно. У нас же максимальная продолжительность сессии – 15 минут, а средняя – 7-8 минут. Тебя это сильно не отвлекает. Пока греется еда в микроволновке, ты можешь сесть, нагнуть всех за бой, и спокойно продолжить заниматься своими делами.

- Есть ли у вас статические данные о том, сколько девушек играет в WoT?

- Точную цифру назвать я не смогу, хотя такая статистика собирается. Могу лишь сказать приблизительно – около 20%.

- Можете привести пример одной из ходовых шуток среди танкистов?

- Одна из самых ходовых, наверное, «В чем разница между пивом и танками? В том, что пиво раками не испортишь». Ну или, со стороны, может показаться, что разговор идет между сумасшедшими: «На Химках в банане поймал чемодан».

- По количеству игроков из Казахстана, можете сказать, сколько игроков играет в нашей стране?

- Wargaming сказал бы, что недостаточно много. Не так много, как мы бы хотели. При этом, представителей других игр, основанных на подписке, сказали бы «Это очень много». Т.е. все относительно. На самом деле, мы считаем, что можно больше. Потому мы и запустили активное продвижение игры в Казахстане, организовывая подобные мероприятия.

- На наш взгляд, «Битва за Казахстан» несет более глубокий смысл. Т.е. это не только название турнира, но и нечто более глубокое. В этом году, насколько мы знаем, Wargaming открыли офис в Алматы, после чего и пошли турниры.

- Сам слоган «Битва за» существует достаточно давно. Мы его выбрали, чтобы было просто, доступно и запоминающимся.

- Будут ли подобные турниры в дальнейшем? Можно ли считать, что Wargaming активно взялась за развития киберспорта в Казахстане?

- Да, будут. На этот вопрос уже есть однозначный ответ. Мы так работаем. Если Wargaming взялся за что-то, то взялся до конца и надежно. В основном, мы, конечно, проводим турниры по России. Но теперь зачастим и в Казахстан. Если нужно, наймем еще людей.

- Кстати, интересный вопрос. Если не секрет, сколько сейчас людей работает в Wargaming?

- Только в минском офисе работает 1500 человек. А офисы у нас есть и в России, Украине, Австралии, Америке, Сингапур, Корея, Япония, Европа.

- А где расположен основной коллектив, который занимается кодом?

- В Минске.

- Каким образом вы создаете модели танков? Откуда вы получаете спецификации танков, их характеристики, это открытая информация?

- Наши дизайнеры и разработчики тесно сотрудничают с танковым музеем в Кубинке. Ходят со штангенциркулем, измеряют каждый болтик, причем на самом деле. Изучают документы, достаточно скрупулёзно. Плюс ко всему, мы активно сотрудничаем с различными ведомствами. В игре существует очень много моделей танков, которые были созданы только по чертежам, или были построены только в одном экземпляре.

Кроме того, Константин отвечал и на другие вопросы, которые задавали посетители мероприятия.

Возвращаясь непосредственно к самому турниру, то по итогам онлайн квалификации «Битвы За Казахстан» в Караганде было подано более 200 заявок. Однако, допущены были далеко не все команды – лишь около 50-ти. Основной причиной недопуска являлись не правильное оформление заявки, либо неполнота состава.

(Сотни фанатов игры стоят в очереди, чтобы принять участие в личном зачете)

Комментировал «Битву за Казахстан» в Караганде танкистам комментатор Сергей VirtusPro.Vspishka Карапетян. По его «видеогайдам» и игровой аналитике учатся играть правильно сотни и тысячи игроков World Of Tanks.

По словам «Вспышки», «Битва За Казахстан» является отличным шансом для новых команд, которые могут попробовать себя в киберспорте. Это связано с тем, что до участия в «Битве за Казахстан» не допускаются профессиональные игроки Golden-лиги от Wargaming, поэтому, «битва» может стать неким «трамплином» для многих в профессиональный киберспорт.

В перерывах между матчами, каждый мог сделать себе фотографию на память с Сергеем:





Онлайн квалификацию удалось пройти четырем командам: 001kz, Jesters, PUSH и NOMAD. В результате где-то продолжительных, где-то не очень, но всегда напряженных боёв победителями турнира в Караганде стала команда PUSH, разгромив NOMAD в финальной битве со счетом 3:0.

Команда Nomad





Команда PUSH

В результате, призовые фонды были распределены следующим образом:

Поздравляем победителей, а тем временем «Битва за Казахстан» продолжается! Впереди Астана и Павлодар!