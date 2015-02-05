«Битва за Казахстан. Второй сезон»: 1 миллион тенге уехал в Актобе

В минувшее воскресенье, 14 декабря, в Караганде прошел Гранд-финал второго сезона «Битвы за Казахстан» по игре World Of Tanks. Как и весной, мероприятие проходило в Центре бокса им. Серика Сапиева – весьма символично, что это место становится популярным не только в мире обычного спорта, но и в мире киберспортивном.

Финал открылся с пожеланий и напутствий молодому поколению от ветерана Великой Отечественной Войны. К моему сожалению, имя и фамилию этого Героя я не услышал – не успел к началу. Если кто-то знает, как зовут этого замечательного человека – напишите в комментариях.

После рассказов о своем боевом опыте, которого у ветерана будь здоров, публика проводила его аплодисментами. После начали развлекать танцами. Правда не очень долго: танкисты народ суровый и долго глядеть на танцы – это не то, зачем они сюда пришли. Впрочем, девушки и после появлялись на сцене, украшая перерывы между танковыми баталиями и розыгрышами множества призов.

После выступления девчат, на сцену позвали все те команды, что стали победителями отборочных этапов в своих городах.

Несмотря на то, Гранд-финал проходит в Караганде, карагандинских танкистов среди участников не было. Не потому, что не прошли, а потому, что отборы на второй сезон «Битвы за Казахстан» проводились в других городах. В этот раз, в Wargaming решили пройтись танковым маршем по Костанаю, Актобе, Атырау и Петопавловску. Собственно, список команд:

EL Chopos (Emigrante), Костанай.

SPYDI, Актобе.

(GUW), Атырау.

Kz-StaR, Петропавловск.

Конечно же, ни один серьезный танковый турнир не может обойтись без известного всему миру танкистов комментатора и «вододела» Сергея «VirtusPro.Vspishka» Карапетяна.



Кто-кто, но «Вспышка» уж точно знает толк в танковых баталиях, и не понаслышке знает, на какой горе живут раки :-)

Рассказав о том, как будет приходить турнир и о том, что-вообще происходит команды направились по своим местам: турнир начался.

Как и в прошлый раз, каждый из присутствующих имеет возможность поучаствовать в «личном зачете» и, набрав определенное количество опыта за бой, мог получить бонус от Wargaming. К слову, тот, кто набрал больше всего опыта в этом состязании, в конце концов, получил свеженький Galaxy Note.

Сказать, что народу было много – ничего не сказать. Второй сезон «Битвы за Казахстан» встретили в Караганде значительно лучше.

Несмотря на то, что «Танки» имеют возрастное ограничение 12+, в личном зачете принимали участие дети, которым вряд ли наберется 12 лет.

В общем, господа «танкисты» - если в следующий раз решитесь осмелиться проклинать «школоту» нецензурной бранью в общем игровом чате, хорошенько подумайте: вдруг там действительно ребенок.

Пока дети играли, а кто-то стоял в очередях на личный зачет, другие могли пострелять из оружия для страйкбола:

Или повоевать в боях танковых моделей на импровизированном «Монастыре»:

Для тех, кто уверен в своей силе, также было предусмотрено занятие – подтягивание в бронежилете. Рекорд, кстати, был поставлен неким Алишером, который смог подтянуться 29 раз.

Ну, а если ни то, ни другое не привлекает, а «бодрое танковое стоялово» пока не вызывало интереса, можно было проехаться бой-другой в World Of Tanks Blitz на планшете, коих было несколько:

В ходе турнира мне удалось поговорить с одним из представителей компании Wargaming.net – Евгением Петлёвым.

Евгений, как вы оцениваете рост интереса к Word of Tanks в Казахстане, было ли больше команд как таковых.

Мы еще с первого сезона поняли, что «танкистов» очень много в Казахстане и, собственно говоря, мы приняли решение о проведении второго сезона именно поэтому. В первом сезоне мы затронули только малую часть Казахстана, мы обошли многие города. Поэтому, мы решили восстановить эту несправедливость и устроить турниры и в других городах. Соответственно, мы выбрали четыре города на второй сезон и провели в них отборочные. Что касается Караганды, то отборочные в ней не проводились, но здесь проходит Гранд-финал

Почему именно в самой Караганде?

Нам очень понравилась публика с первого сезона. У нас здесь были отборочные и нам очень понравилось, как вели себя здесь игроки и насколько хорошо они реагировали на бои, и как они приветствовали и относились к нам. Ну и как мы видим – не зря.

А сколько в этот раз команд проходило квалификацию в общем по четырем городам?

В сумме на четыре города зарегистрировалось порядка 150 команд

А это больше, чем весной?

Это примерно столько же. Но это говорит о том, что независимо от того, насколько большая численность населения города, команд от этого меньше не становится.

А расскажите нам подробнее о World Of Tanks: Blitz. Как сильно она отличается от настольной версии World Of Tanks

Это действительно новая игра: недавно мы выпустили версию для Android, для Apple была выпущена раньше. Не стоит ее путать с классическим World Of Tanks – командные бои в ней не проходят в формате 15х15. Здесь танков в командном бою немножко поменьше, но, тем не менее, азарта и интереса примерно столько же. Соответственно, любой желающий здесь может прийти и посмотреть, что это за игра. Кому понравится – может ее спокойно скачать на AppStore, либо на PlayMarket –игра абсолютно бесплатна.

А насколько сильно отличается геймплей?

Геймплей отличается только тем, что необходимо было портировать управление с клавиатуры на тач, поэтому есть отличия, но они не кардинальные. Мы постарались сделать управление максимально удобным, и как показывают отзывы игроков, еще на планшетах не было игр, которые были настолько удобны в управлении.

А сама игровая механика и поведение машин?

Все это сохранилось из оригинальной версии. Мы старались поддерживать все наши традиции и реализовать все такие игровые моменты, как сцепление с грунтом, поведение физики – все это присутствует в World of Tanks: Blitz

Но вернемся к турниру. В прошлый раз была ситуация, когда квалификацию прошли команды, в которых были игроки «Голден Лиги», что запрещено было правилами. Как разрешилась эта ситуация, и что в этот раз было сделано, чтобы такого не повторилось?

Разрешилась она достаточно просто. Любой умышленный обман – это как минимум наказание. Мы наказали капитана команды, он были дисквалифицирован с турнира. Соответственно, его дисквалификация коснулась на год. Команда была снята с турнира. Нарушения у нас караются очень жестко, как в игре, так и турнирах.

Были ли какие-либо проверки аккаунтов в этот раз?

Конечно были. У нас были подозрения к нескольким командам на несоответствие поданной заявки и информации: когда игроки подают заявку, они указывают свой никнейм, имя и фамилию, а также принадлежность к региону, в котором они проживают. Подозрения были, мы запрашивали информацию, она была подтверждена. В итоге, нарушений не было.

Следили ли вы за отборочными турами? Есть ли какие-то предположения по поводу того, кто сможет победить во втором сезоне «Битвы За Казахстан»?

Честно говоря, сложно сказать – все команды достаточно сильные. Ведь они, все-таки, победили в своем городе. Кто победит я не знаю, но если бы мне предложили выбрать «кто из четырех, на кого бы ты поставил?», то я бы скорее всего поставил на KZ-Star, либо El Chopos.

К сожалению для Евгения, его прогнозы не подтвердились. KZ-Star заняли четвертое место, хотя, El Chopos таки удалось занять второе. Победителями стала команда из Актобе. Ребятам достался заслуженный миллион, куча игровой голды и других призов от партнеров мероприятия.

Итоговые результаты:

1-ое место - SPYDI - 1 000 000 тенге (на команду) + 400 000 голды + монитор Samsung 24'' (Full HD, дизайн Touch of Color) + наушники G35 Surround Sound Headset + клавиатура G510s Gaming Keyboard + игровая мышь G602 Wireless Gaming Mouse + профессиональный игровой коврик G440 Hard Gaming Mouse Pad + модуль памяти HyperX FURY

2-ое место - El Chopos - 400 000 тенге (на команду) + 300 000 голды + клавиатура G510s Gaming Keyboard + Kingston USB Flash Drive 16GB DTSE9 custom World of Tanks (каждому участнику).

3-е место - (GUW) - 50 000 тенге (на команду) + 200 000 голды + игровая мышь G602 Wireless Gaming Mouse + профессиональный игровой коврик G240 Cloth Gaming Mouse Pad (каждому участнику).

4-ое место - KZ-Star - 100 000 голды

К слову, впервые за историю «Битвы за Казахстан», а может и вообще всех танковых турниров, победители начали раздавать выигранное игровое золото зрителям. SPYDI сделали это, выбрав случайным образом нескольких человек из зала, что создало атмосферу настоящего праздника – оно и понятно. Многочасовые ожидания, дорога, напряженные бои – и, наконец, победа.

Вообще, киберспорт – это всегда яркие и настоящие эмоции и переживания за свою команду. Радость победы, и горесть поражения. Спасибо Wargaming.net за это замечательное мероприятие. Ждем третий сезон!

Желающим познакомиться с полным фотоотчетом следует глянуть альбом нашей группы ВК.