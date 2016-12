Blizzard объявляет о завершении Alpha-тестирования Heroes Of The Storm

Вчера компания Blizzard сделала официальную рассылку участникам закрытого альфа-теста Heroes Of The Storm, в которой говорится о завершении данного этапа тестирования.

С текстом письма можно ознакомиться ниже.

Временно можно будет играть за всех героев



22 сентября внутриигровой магазин Heroes of the Storm будет закрыт. В течение некоторого времени Вы не сможете покупать героев за золото или настоящие деньги. Но, чтобы не портить вам картину побед, мы решили, что в этот период все 29 героев альфа-версии будут предлагаться для игры совершенно бесплатно, в рамках стандартной ротации.



Новая жизнь!



Через неделю после закрытия магазина и само альфа-тестирование будет приостановлено на продолжительное техобслуживание. Оно займет более недели. В это время Вы не сможете ни войти, ни играть в Heroes of the Storm. Информация на всех учетных записях Heroes будет сброшена. Когда техобслуживание завершится, Вы начнете игру сначала — как будто только что создали учетную запись. Все данные о Вашем прогрессе, наградах, заработанном золоте, а также покупках за золото и настоящие деньги будут удалены.



Но не волнуйтесь, настоящие деньги, которые Вы потратили в ходе тестирования, никуда не денутся. Они будут возвращены в Ваш кошелек Battle.net. И хотя Вам придется начать игру заново на 1-м уровне, на эти возмещенные средства вы сможете приобрести комплект, транспорт или модель, о которой давно мечтали. А еще все, кто в ходе тестирования совершал покупки в игре за настоящие деньги, получат в подарок особое средство передвижения — чудо-козлика.



Это последняя «чистка» учетных записей Heroes of the Storm с возмещением потраченных в игре денег. Мы постараемся в дальнейшем избежать ситуаций, когда приходится обнулять прогресс игроков и героев. Однако не исключено, что когда-нибудь, с выходом того или иного обновления, прогресс все-таки придется подкорректировать или полностью сбросить. Не волнуйтесь: если это потребуется, мы предупредим Вас об этом заблаговременно. Единственное, что мы можем твердо обещать уже сегодня, — после того, как Heroes снова заработает после техобслуживания и «чистки» записей в этот раз, все покупки в магазине будут окончательными. Можете спокойно покупать героев, комплекты, модели и транспорт, приобретать их заново больше не придется.



Один в поле не воин



Как только можно будет возобновить игру, все игроки будут автоматически переведены в свой регион Battle.net по умолчанию.



• Ваш список друзей, созданный в ходе технического альфа-тестирования, будет утрачен. Но Вы сохраните список друзей на Вашей учетной записи Battle.net — тот, что Вы видите в других играх Blizzard (Diablo® III, Hearthstone®, StarCraft® II и World of Warcraft®).



• Ваши друзья, которые в данный момент играют в другие игры Blizzard, увидят, что Вы играете в Heroes of the Storm, и смогут с Вами связаться.



• Если Вы хотите поддерживать связь с друзьями, с которыми познакомились в Heroes of the Storm, запишите их BattleTag (и название учетной записи, и ее уникальный номер) прямо сейчас — Вы добавите их в свой список заново после обнуления. Учтите, что некоторые из них могут быть приписаны к другому региону Battle.net и добавить их в список друзей можно будет только в том случае, если Вы сами играете в том же регионе.



Значительная часть работы над Heroes of The Storm ведется «за кулисами», и эти основательные изменения в игре сразу не видны. Но этот этап крайне важен. Мы заранее благодарим Вас за терпение и надеемся, что Вам понравится, начиная со следующего понедельника, играть за любого героя. До встречи в Нексусе!





С уважением,

Служба разработки и поддержки Heroes Of The Storm