Blizzard закрывает MMO-проект Titan

Компания Blizzard Entertainment решила прекратить разработку проекта "Titan" - MMO-нового поколения, на разработку которой компания уже успела потратить более семи лет.

По словам Майка Морхейма (Mike Morhaime), представителя компании Blizzard, разработчики не нашли "удовольствия" и "страсти" в проекте, в следствие чего он был отменен. Кроме того, компания Blizzard просто не желает выпускать продукт, который может подорвать доверие поклонников компании. Проще не выпускать вовсе, как это было со Starcraft Ghost и Warcraft Adventures. Плюс ко-всему Blizzard не хочет получить ярлык "RPG-компании" - это не тот путь.

В целом, говорить о том, что Blizzard не нужны какие-то приниципиально-новые игры совсем неверно. Особенно на фоне того, что количество подписчиков World Of Warcraft сократилось с пиковых 12 миллионов до 6.8 миллиона. С другой стороны, уже совсем скоро завершается альфа-тестирование Heroes Of The Storm, и игра должна стать хитом. Но пока не понятно, каким образом Blizzard сможет на ней заработать - внутреигровой "донат" в настоящий момент не представляет собою никакой масштабной ценности, и, в отличие от Valve, Blizzard не зарабатывает на продажах игр в Steam...