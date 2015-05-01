Были опубликованы системные требования Dragon Age: Inquisition

Компания Electronic Arts опубликовала системные требования игры Dragon Age: Inquisition, а также ролик о кастомизации в игре. Еще EA​ пообещали, что игра будет поддерживать 4К. Таблица системных требований представлена ниже:

Минимальные Рекомендуемые ОС 64x Windows 7 или 8.1 64x Windows 7 или 8.1 Процессор AMD(2,5 Ггц и выше) или Intel(2 Ггц и выше) AMD(3,2 Ггц и выше) или Intel (3 и выше) Оперативная память 4 Gb 8 Gb Видеокарта AMD Radeon HD 4870 или NVIDIA GeForce 8800 GT AMD Radeon HD 7870 или R9 270, NVIDIA GeForce GTX 660 ВидеоПамять 512 mb 3 Gb Свободного места на ПК 26 Gb 26 Gb Поддержка DX DirectX 10 DirectX 11

Еще был опубликован новый ролик к игре:

Напоминаем, что игра выйдет уже 18 ноября.