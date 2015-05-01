Были опубликованы системные требования Dragon Age: Inquisition

Компания Electronic Arts опубликовала системные требования игры Dragon Age: Inquisition, а также ролик о кастомизации в игре. Еще EA пообещали, что игра будет поддерживать 4К. Таблица системных требований представлена ниже:
|Минимальные
|Рекомендуемые
|ОС
|64x Windows 7 или 8.1
|64x Windows 7 или 8.1
|Процессор
|AMD(2,5 Ггц и выше) или Intel(2 Ггц и выше)
|AMD(3,2 Ггц и выше) или Intel (3 и выше)
|Оперативная память
|4 Gb
|8 Gb
|Видеокарта
|AMD Radeon HD 4870 или NVIDIA GeForce 8800 GT
|AMD Radeon HD 7870 или R9 270, NVIDIA GeForce GTX 660
|ВидеоПамять
|512 mb
|3 Gb
|Свободного места на ПК
|26 Gb
|26 Gb
|Поддержка DX
|DirectX 10
|DirectX 11
Еще был опубликован новый ролик к игре:
Напоминаем, что игра выйдет уже 18 ноября.