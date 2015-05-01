Все о компьютерах, играх и киберспорте

Были опубликованы системные требования Dragon Age: Inquisition

12.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Electronic Arts опубликовала системные требования игры Dragon Age: Inquisition, а также ролик о кастомизации в игре. Еще EA пообещали, что игра будет поддерживать . Таблица системных требований представлена ниже:

 

  Минимальные Рекомендуемые
ОС 64x Windows 7 или 8.1 64x Windows 7 или 8.1
Процессор AMD(2,5 Ггц и выше) или Intel(2 Ггц и выше) AMD(3,2 Ггц и выше) или Intel (3 и выше)
Оперативная память 4 Gb 8 Gb
Видеокарта AMD Radeon HD 4870 или NVIDIA GeForce 8800 GT AMD Radeon HD 7870 или R9 270, NVIDIA GeForce GTX 660
ВидеоПамять 512 mb 3 Gb
Свободного места на ПК 26 Gb 26 Gb
Поддержка DX DirectX 10 DirectX 11

Еще был опубликован новый ролик к игре:

Напоминаем, что игра выйдет уже 18 ноября. 

Количество уникальных просмотров: 1067

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5978 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!