Counter-Strike про зомби скоро увидит свет

Counter-Strike про зомби в ближайшие месяцы появится в Steam. Counter-Strike Nexon: Zombies, которая разрабатывается корейской компанией Nexon совместно с корпорацией Valve. Это будет онлайн шутер, модели Free-to-Play. Помимо убийств зомби, в игре будут стандартные для Counter-Strike спасение заложников и разминирование бомб.

«Counter-Strike Nexon: Zombies — захватывающая и простая в освоении игра, которая понравится буквально всем. Игра удивит своим геймплеем и бывалых игроков, и тех, кто только начинает осваивать шутеры», — пообещал Кенни Чейндж, директор Nexon Europe.

Это не первый опыт для Nexon с Counter-Strike, они для азиатского рынка уже делали очень успешный Counter-Strike Online и Counter-Strike Online 2. Для второй части делали зомби-мод, геймплейный ролик вы можете просмотреть тут:

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