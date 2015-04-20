Dead Island 2 представят игрокам на GamesCom

Компания Deep Silver, разработчик Dead Island, пообещала привезти свой новый продукт на GamesCom. Посетителям не только покажут трейлер игры и расскажут о особенностях геймплея, но и дадут оценить Dead Island 2 собственноручно.

Для этого планируется компанией Deep Silver оборудовать более 150 мест с консолями и ПК, чтобы посетители могли оценить Dead Island 2 и другие продукты компании, такие как Metro Redux, Dead Island Epidemic и Emergency 5.

На выставке примут участие и десятки других крупных компаний разработчиков. В их числе Bethesda, CD Projekt Red, Crytek, EA, Konami, Microsoft, Nintendo, Sony и Ubisoft. Некоторые компании подготавливают пресс-конференции еще до начала выставки. Пока до выставки еще больше недели, предлагаем вам оценить очень качественный и красивый трейлер Dead Island 2:

Напоминаем, что выставка GamesCom 2014 пройдет с 13 по 17 августа.