Демо версию The Evil Within добавили в Steam

Студия Синдзи Миками Tango Gameworks порадовала игроков к Хеллоуину. Студия добавила в Steam демо версию игры. В ней есть три миссии, опробовав которые вы можете узнать игру получше перед покупкой. Помимо этого разработчики к полной версии игры, добавили еще бесплатно хоррор Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth.

По тому же самому поводу разработчики устроили распродажу сезонного абонемента на DLC к игре. Season Pass для The Evil Within до 6 ноября продают вдвое дешевле, за 6,29$ (214,5 рублей).