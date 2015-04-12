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Демо версию The Evil Within добавили в Steam

01.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Студия Синдзи Миками Tango Gameworks порадовала игроков к Хеллоуину. Студия добавила в Steam демо версию игры. В ней есть три миссии, опробовав которые вы можете узнать игру получше перед покупкой. Помимо этого разработчики к полной версии игры, добавили еще бесплатно хоррор Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth.

По тому же самому поводу разработчики устроили распродажу сезонного абонемента на DLC к игре. Season Pass для The Evil Within до 6 ноября продают вдвое дешевле, за 6,29$ (214,5 рублей).

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