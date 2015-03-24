Destiny стала рекордсменом по количеству предзаказов за всю историю игр

Шутер Destiny стал рекордсменом по количеству предварительных заказов среди новых серий за всю историю игровой индустрии. По словам Activision, новая игра превзошла все самые успешные новые игры по этому показателю.

«Игра Destiny стала замечательным путешествием для всех в Activision и Bungie. Кажется, что нам выпала возможность выпустить что-то по-настоящему огромное, и не только в сфере игр, но даже в смысле поп-культуры. Фанаты и ритейлеры поддерживают нас и с нетерпением ждут релиза. Такие моменты не случаются каждый день», — заявил Эрик Хиршберг , исполнительный директор Activision.

На последнем этапе бета-тестирования игры в июле приняло участие более 4,5 миллионов человек. По мнению главы Activision, к ним присоединятся «миллионы» других игроков после релиза игры.

Напоминаем, что выход игры запланирован на 9 сентября. Игра выйдет на Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One и PS4.