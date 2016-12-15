Deuce - Смесь тенниса и файтинга от создателей Rust

Студия разработчик Facepunch, автор популярных игр Rust и Garry's mod не перестают удивлять. Недавно, после анонса космического шутера Riftlight, они анонсировали еще одну игру - Deuce.

Сами разработчики называют игру гибридом между теннисным симулятором и Street Fighter. Игра выглядит как обычный теннисный симулятор, но вот персонажи имеют свои особенные наборы приемов, как и в Street Fighter. Например, есть один персонаж который может заморозить теннисный мячик и даже своего оппонента. При этом в игре есть возможность взаимодействовать с самим уровнем.

Концепт-арт одного из персонажей:

Игра Deuce является ранним и очень сырым прототипом. Разработчики дату релиза еще не сообщали.