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Deuce - Смесь тенниса и файтинга от создателей Rust

02.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Студия разработчик Facepunch, автор популярных игр Rust и Garry's mod не перестают удивлять. Недавно, после анонса космического шутера Riftlight, они анонсировали еще одну игру - Deuce. 

Сами разработчики называют игру гибридом между теннисным симулятором и Street Fighter. Игра выглядит как обычный теннисный симулятор, но вот персонажи имеют свои особенные наборы приемов, как и в Street Fighter. Например, есть один персонаж который может заморозить теннисный мячик и даже своего оппонента. При этом в игре есть возможность взаимодействовать с самим уровнем.

Концепт-арт одного из персонажей:

Игра Deuce является ранним и очень сырым прототипом. Разработчики дату релиза еще не сообщали.

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