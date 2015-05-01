DLC Final Stand для Battlefield 4 выйдет через неделю

Electronic Arts и DICE объявили, что Final Stand, последнее из серии запланированных дополнений для Battlefield 4, выйдет на следующей неделе. Подписчики Battlefield Premium получат его раньше, уже 18 ноября, все остальные смогут купить его после 2 декабря.

В состав Final Stand по традиции войдут новые карты, и небольшое количество дополнительного вооружения. На этот раз игроки получат три арены — Operation Whiteout, Hammerhead и Hangar 21. Ходят слухи ,что для Battlefield 4 готовят еще один аддон, но официально эту информацию не подтверждают.