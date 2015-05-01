Все о компьютерах, играх и киберспорте

DLC Final Stand для Battlefield 4 выйдет через неделю

16.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Electronic Arts и DICE объявили, что Final Stand, последнее из серии запланированных дополнений для Battlefield 4, выйдет на следующей неделе. Подписчики Battlefield Premium получат его раньше, уже 18 ноября, все остальные смогут купить его после 2 декабря.

В состав Final Stand по традиции войдут новые карты, и небольшое количество дополнительного вооружения. На этот раз игроки получат три арены — Operation Whiteout, Hammerhead и Hangar 21. Ходят слухи ,что для Battlefield 4 готовят еще один аддон, но официально эту информацию не подтверждают.

Количество уникальных просмотров: 731

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4760 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!