DreamHack Moscow: расписание и приятные сюрпризы для болельщиков 12.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984 Через отборочные игры в Moscow Cyber Stadium по Dota 2 в рамках Game Show League мы движемся к заветной цели – цифровому фестивалю DreamHack Moscow. И организаторы подготовили множество приятных сюрпризов для болельщиков. На текущий момент все доступные категории билетов на фестиваль проданы, однако болельщикам не стоит расстраиваться – организаторы сделали вход на мероприятие доступным всем и прийти и насладиться шоу сможет любой желающий. Счастливые же обладатели билетов смогут насладиться всеми дополнительными бонусами и комфортными местами для просмотра мероприятия. Напоминаем, что DreamHack Moscow будет состоять из матчей по трем дисциплинам: Dota 2, Starcraft 2 и Point Blank. Dota 2 будет представлять финальная часть Game Show Dota 2 League, в которую четыре лучших команды групповой стадии. Освещать матчи на русском языке будет специально собранная команда комментаторов. Русскоязычная трансляция будет доступна на Twitch.tv, а также в DotaTV. Полное расписание мероприятий: Поклонники Point Blank а также остальные посетители могут поучаствовать в интересных конкурсах и получить ценные памятные призы. Напомним, что данный тайтл убдет представлен на DreamHack впервые. Четыре команды, которые проходили квалификацию на протяжении месяца, наконец-то встретятся лицом к лицу.(ru)GGWP, (ua)MadHouse, (ru)Вертолет и (ru)Aoexe - именно им предстоит разыграть титул сильнейшего коллектива в СНГ. Комментировать для вас будут (by)Leniniw и (ru)Vadern. Ну а компания Red Bull порадует всех любителей киберспорта неформальным общением с их кумирами в рамках официального афтепати после первого дня 13-го сентября. Всех желающих ждем в баре Crazy Daisy по адресу Тургеневская площадь д. 2. Вход платный – 300 рублей. Обязательно наличие паспорта 18+. Вход для игроков и представителей прессы бесплатный. Также DreamHack Open определились с составом кастеров для мероприятия и ведущих: ASUS является создателем самых покупаемых и завоевавших наибольшее количество наград материнских плат, а также одним из трех ведущих производителей ноутбуков в мире. Будучи лидером новой цифровой эры ASUS предлагает широкую линейку продуктов, включающую материнские платы, видеокарты, оптические приводы, мониторы, ПК, ноутбуки, нетбуки, серверы, мультимедийные устройства, беспроводные решения, сетевое оборудование, планшетные компьютеры и смартфоны. Корпорация Intel, ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов, разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы. .4Game — это крупнейшее в России сообщество людей, объединенных любовью к онлайн-играм: LineAge2, PointBlank, Aion, R2 Online, APB Reloaded, RF Online и Атлантика. Профессиональная поддержка пользователей по любым вопросам, живое общение, участие в жизни сообщества и все интерактивные новости мира онлайн-игр объединили более 10 миллионов человек по всему миру. Tesoro Technology USA — американский производитель игровой периферии премиум-класса для профессиональных игроков. Компания разрабатывает и выпускает продвинутые геймерские устройства высокого качества и широкого функционала. Профиль компании — инновационные механические клавиатуры. В частности, в ассортименте представлены клавиатуры с металлическим корпусом, а также полноцветной и двухцветной подсветкой. На устройствах Tesoro играют первые команды России и СНГ: Virtus.Pro и Natus Vincere. Kingston Technology Company, Inc. является крупнейшим в мире независимым производителем устройств хранения данных. Компания Kingston разрабатывает, производит и поставляет SSD и модули памяти для стационарных и портативных компьютеров, серверов и принтеров, а также флеш-накопители для КПК, мобильных телефонов и цифровых камер. Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT) была основана 2001. На раннем этапе деятельность компании была посвящена техническим исследованиям и инновациям в области компьютерного охлаждения для создания полноценных решений для управления тепловыделением в промышленных и персональных компьютерах. Moscow Cyber Stadium – новая площадка для проведения киберспортивных мероприятий и отличного отдыха с друзьями в окружении любимых игр. IRU – Innovations.Reliability.Utility (Инновации. Надежность. Полезность). Сегодня I.R.U – это надёжность и основательность, гармония и уравновешенность, позитивная динамика развития и бесконечный выбор ассортимента. Bloody bу A4Tech Тайваньская компания A4tech, основанная в 1987 году, используя многолетний опыт и новейшие разработкиб потратив 9 лет в поисках и реализации новых технологий, в 2012 году создала первую в мире игровую серию мышей Bloody "Multi-Core" с многофункциональным макросом "Ultra-Core 3".Bloody - иновационная игровая серия, которая внесет в жизнь любого игрока увлекательный и незабываемый опыт ! Количество уникальных просмотров: 1087 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5643 seconds and used 2.69MB of RAM. We need to overclock it :-)!