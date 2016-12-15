E3 2014: Дебютное видео нового DOOM

На игровой выставке E3 2014 компания Bethesda Softworks представила короткое видео своего нового проекта – продолжение серии 3D стрелялок DOOM. Выпуск игры планируется для всех актуальных платформ PC, PS4 и Xbox One.

У пользователей, сделавших в свое время пред-заказ на Wolfenstein: The New Order есть возможность первыми попробовать новую игру, каждый получит эксклюзивное приглашение на бета-тест.

Более подробно о новом DOOM разработчики расскажут через месяц с 17 по 20 июля на специальном мероприятии Quakecon 2014.