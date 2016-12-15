Все о компьютерах, играх и киберспорте

E3 2014: Дебютное видео нового DOOM

14.06.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

На игровой выставке E3 2014 компания Bethesda Softworks представила короткое видео своего нового проекта – продолжение серии 3D стрелялок DOOM. Выпуск игры планируется для всех актуальных платформ PC, PS4 и Xbox One.

У пользователей, сделавших в свое время пред-заказ на Wolfenstein: The New Order есть возможность первыми попробовать новую игру, каждый получит эксклюзивное приглашение на бета-тест.  

Более подробно о новом DOOM разработчики расскажут через месяц с 17 по 20 июля на специальном мероприятии Quakecon 2014

Количество уникальных просмотров: 1406

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.3368 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!