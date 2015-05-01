EA и Dice готовят новое тайное дополнение для Battlefield 4

Компания EA и DICE, разработчики Battlefield, говорили о том, что для Battlefield 4 будет всего 5 дополнений, последним из которых должен быть "Final Stand". Релиз "Final Stand" недавно перенесли на осень , хотя изначально все дополнения собирались выпустить еще до начала сентября.

Геймеры провели собственное расследование, где и обнаружили в коде игры зарезервированный слот для шестого дополнения, которое официально не было анонсировано. Battlefield Hardline перенесли на начало 2015 года, поэтому разработчики скорее всего стараются закрыть промежуток чем нибудь интересным для игроков.

EA никак не прокоментировали эту ситуацию.