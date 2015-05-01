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EA опубликовали трейлер DLC для Battlefield 4 - Dragon's Teeth

31.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Electronic Arts опубликовала трейлер дополнения Dragon’s Teeth для игры Battlefield 4. Видео, которое демонстрирует динамические баталии на узких улочках Китая представлено ниже:

Подписчики Premium получили Battlefield 4: Dragon’s Teeth еще 15 июля, а с 29 числа аддон стал доступен для покупки всем желающим. В Dragon’s Teeth появились четыре новые и интересные карты для мультиплеера, пять новых видов вооружения и баллистический щит, позволяющий бойцам укрываться от вражеского огня. Кроме того, в игру добавили броне машину R.A.W.R. с дистанционным управлением, вооруженную пулеметом и гранатометом, и новый режим Chain Link

 

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