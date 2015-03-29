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F.E.A.R. Online выйдет уже 17 октября

30.09.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Сетевой шутер F.E.A.R. Online от Aeria Games появится в Steam 17 октября. Разработкой игры, которую будут распространять по модели free-to-play, занимается корейская студия Inplay Interactive.

Желающие смогут опробовать игру еще раньше: 8 октября начнется открытое бета-тестирование. F.E.A.R. Online, для участия в котором нужно зарегистрироваться на сайте Aerial Games. Изначально в игре будет более 10 многопользовательских карт и множество игровых режимов, среди которых кооператив на четырех человек.

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