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Far Cry 4: можно будет оседлать слона?

24.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Издание Eurogamer выяснило у людей, знакомых с Far Cry 4, некоторые подробности. Как и в предыдущих новостях в качестве места действия указаны Гималаи. У игроков появится возможность ездить в седле, в том числе на слонах.

Игру собираются выпустить до конца следующего финансового года (он окончится в марте 2015 года). Согласно одному источнику, показ может состояться на пресс-конференции Ubisoft на E3 2014. Проект создается для PC, PS4 и Xbox One. Не ясно, появится ли он на старых консолях. Геймплей Far Cry 4 будет похож на Far Cry 3, охота останется такой же. Компания Ubisoft не стала подтверждать эти слухи.

 

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