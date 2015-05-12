Финал GSL Call of Xmas Dota 2 Cup

В эту субботу состоялся GSL Call of Xmas Dota 2 Cup Final, участие в котором приняло 12 команд: 8 победителей квалификации и 4 приглашенных коллектива. Турнир проходил в течение двух дней, для того чтобы у зрителей была возможность следить за игрой каждой команды.





Приглашенные коллективы.



Приглашения на турнир получили команды, давно выступающие на Dota сцене, победители многих турниров и знакомые всем тем, кто хоть немного интересуется киберспортом.

Moscow5

PowerRangers

Team Empire

xGame.kz



Победители квалификации.



Для тех, кто только начинает свое восхождение к вершинам киберспорта также была возможность попасть в финал, а именно одержать победу в квалификации. Cписок победителей отборочных турниров:

Расписание турнира.



Первая часть турнира прошла в субботу в 12:00 МСК. В первом раунде состоялось четыре "Best of 1" матча между победителями квалификаций. Прошедшие этот раунд команды перешли во второй, где встретились с приглашенными коллективами в "Best of 3" матчах и сражались за выход в полуфинал.

Вторая часть турнира прошла в воскресенье в 15:00 МСК, и состояла из двух полуфиналов и Гранд Финала.



Победитель будет официально объявлен на этой неделе.



Трансляции игр проходили на канале Арена "VeRsuta" Зурабяна. Совместно с ним первый день комментировал Владимир "Maelstorm" Кузьминов. За всеми обновлениями в турнире вы могли проследить на нашем сайте, группе VK, а также в группах наших партнеров MSI Russia иSilicon Power.



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