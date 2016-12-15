Финал Wargaming.net League. NaVi - чемпионы!

Прошел суперфинал I сезона Wargaming.net League 2014 года в Минске. В долгом финале, играя шесть карт, Na'Vi выигрывают игру со счетом 1:0, все матчи суперфинала прошли в ничью. Na'Vi выйграли так как дошли до финала в верхней сетке, а значит имели в финали преймущество в одно очко. Это уже четвертая победа подряд для команды Natus Vincere.

Распределение призовых мест:

I место — Na`Vi . 50 000 долларов США.

. 50 000 долларов США. II место — Unity . 25 000 долларов США.

. 25 000 долларов США. III место — M1ND . 10 000 долларов США.

. 10 000 долларов США. IV место — Tt.Nashorn. 5000 долларов США.

Отметим, что на протяжении всего сезона, команда M1ND ниразу не проиграла, заняв верхнюю строчку таблицы, а команда Na'Vi впервые не на первом месте, в онлайн части они проиграли три игры, и добыли путевку на LAN-Финал только в последнем туре. Но самое большое удивление в супер финале доставила артиллерия, зрители аплодировали стоя. Unity в последней карте, поставив все на кон, взяли артиллерию - Lorraine 155 51. Несмотря на точные выстрелы, к сожалению, Anatolich не смог принести победу команде даже на Арт-Сау.

Это пожалуй все, чем был интересен новый сезон WGLeague. С нетерпением ждем следующий.