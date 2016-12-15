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Финал Wargaming.net League. NaVi - чемпионы!

28.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Прошел суперфинал I сезона Wargaming.net League 2014 года в Минске. В долгом финале, играя шесть карт, Na'Vi выигрывают игру со счетом 1:0, все матчи суперфинала прошли в ничью. Na'Vi выйграли так как дошли до финала в верхней сетке, а значит имели в финали преймущество в одно очко. Это уже четвертая победа подряд для команды Natus Vincere.

Распределение призовых мест:

  • I место — Na`Vi. 50 000 долларов США.
  • II место — Unity. 25 000 долларов США.
  • III место — M1ND. 10 000 долларов США.
  • IV место — Tt.Nashorn. 5000 долларов США.

Отметим, что на протяжении всего сезона, команда M1ND ниразу не проиграла, заняв верхнюю строчку таблицы, а команда Na'Vi впервые не на первом месте, в онлайн части они проиграли три игры, и добыли путевку на LAN-Финал только в последнем туре. Но самое большое удивление в супер финале доставила артиллерия, зрители аплодировали стоя. Unity в последней карте, поставив все на кон, взяли артиллерию - Lorraine 155 51. Несмотря на точные выстрелы, к сожалению, Anatolich не смог принести победу команде даже на Арт-Сау.

Это пожалуй все, чем был интересен новый сезон WGLeague. С нетерпением ждем следующий.

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