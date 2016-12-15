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Game Show Dota 2 League Season One: информация о участниках

25.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Совсем скоро в Москве пройдет финальная часть Game Show Dota 2 League. В её рамках шесть команд сразятся между собой за призовой фонд в $50,000, а также титул чемпионов первого сезона лиги.  Ещё $30,000 выделены на дорогу и проживание команд во время мероприятия.

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Первые две команды, которые примут участие в lan-финале уже известны: в Москве вы увидите (ua) Natus Vincere и (europeanunion) Team Tinker. Ещё две команды, получившие приглашения, будут анонсированы позже.

Пятая и шестая команды определятся путем закрытой СНГ квалификации, которая пройдет 30-31 августа. В квалификации примут участие 8 команд: (ru) Team Empire, (ru) Virtus.pro, (ru) DreamTeam168, (ru) NVMI, (ru) Moscow Five, (ru) Relax, (by) Power Rangers, (kz) xGame.kz. Жеребьевку квалификации вы можете найти здесь.

Распределение призового фонда:

1 место – $20,000
2 место – $10,000
3-4 места – $7,000
5-6 места – $3,000

Подробную информацию о системе проведения вы можете найти ниже:

  • Квалификации – 8 приглашенных команд из СНГ сразятся с представителями своего региона по Double Elimination системе. Победители получает оплаченную квоту на lan-финал.
  • Групповой этап – пройдет 11-12 сентября в компьютерном клубе Moscow Cyber Stadium. На протяжении двух дней шесть коллективов сыграют по круговой системе. Команды, которые после матчей расположатся на первых четырех местах, проходят в финальный этап, а пятое и шестое места покинут турнир.
  • Финальный этап – четыре команды сразятся по Single Elimination системе. Все матчи состоятся 13-го сентября в рамках DreamHack Moscow, который, напомним, пройдет в клубе Stadium Live.

Как говорилось выше, матчи группового этапа пройдут в Moscow Cyber Stadium. Если вы хотите хорошо провести время, увидеть своих кумиров вживую и просто насладиться дотерской атмосферой, билеты можно приобрести на сайте timepad.ru или купить на месте проведения в дни мероприятия. Цена билета – 350 рублей.

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