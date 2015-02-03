Game Show Dota 2 League: участники лан-финала и комментаторы

Совсем скоро в Москве пройдет финальная часть Game Show Dota 2 League. В её рамках шесть команд сразятся между собой за призовой фонд в $50,000, а также титул чемпионов первого сезона лиги.

В последние два дня лета прошла закрытая СНГ квалификация в групповой этап Game Show League. В ней приняли участие восемь коллективов: (ru) AlbumSheet, (ru) Virtus.pro, (ru) DreamTeam168, (ua) NVMI, (ru) Moscow Five, (ua) Hell Raisers, (by) Power Rangers, (kz) xGame.kz. После двух дней отличных матчей победителями стали Hell Raisers и Moscow Five.

Кроме HR и M5 участие примут (ua) Natus Vincere, (europeanunion) Team Tinker, (ru) Team Empire и (ua) NVMI, которые получили прямое приглашение от организаторов. Первый матч офлайн части начнется 11 сентября в 11:00 по Москве. Детальное расписание турнира можно найти здесь.

Распределение призового фонда:

1 место – $20,000

2 место – $10,000

3-4 места – $7,000

5-6 места – $3,000

На официальной русскоязычной трансляции для вас будут работать: (ru) Versuta, (ru) LightofHeaven, (ru) 4ce, (ru) Maelstorm, (ru) NS и (ru) ARS-ART. На английском языке в роли комментаторов выступят Beyond The Summit, на испанском Daelin, на французском Gaming Live, на китайском Douyu.TV, на немецком SaphiraTV, на вьетнамском PewPew Studio, на португальском Twisted Fingers и на польском Shiru.

Как говорилось ранее, матчи группового этапа пройдут в Moscow Cyber Stadium. Если вы хотите хорошо провести время, увидеть своих кумиров вживую и просто насладиться дотерской атмосферой, билеты можно приобрести на сайте timepad.ru или купить на месте проведения в дни мероприятия. Цена билета за один день – 350 рублей.

Важная информация тем, кто хочет провести время с комфортом:

Почти не осталось билетов VIP (по цене 1000 руб.) и SUPER-VIP (по цене 3500 руб.) в Стадиум Лайв.

Билеты на балконы уже закончились.

Компания ASUS официальный партнер крупнейшего киберфестиваля DreamHack Moscow 2014

Компания ASUS рада пригласить всех желающих на крупнейший киберспортивный фестиваль DreamHack Moscow 2014. Имя DreamHack широко известно в Европе. Успешно стартовав в 1994 году, как небольшое LAN-party для жителей шведского Йёнчёпинга, уже в 1997 году организаторам удалось сделать LAN-вечеринку крупнейшей в Швеции. Далее масштабы DreamHack только росли, а достижения организаторов были отмечены в Книге Рекордов Гинесса.

Компания ASUS является глобальным партнером DreamHack Moscow 2014. На протяжение всего мероприятия посетители киберфестиваля смогут принять участие в аматорском турнире по Dota 2 от компании ASUS – eSport Universe. 8 команд сразятся друг с другом за специальные призы от компании ASUS на мощнейших ноутбуках серии Republic of Gamers G750X и G551 и игровых девайсах ASUS Echelon.