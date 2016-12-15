Game Show на Игромир 2014

С второго по пятое октября в Москве пройдет ежегодная выставка компьютерных и видеоигр – ИгроМир. В рамках выставки киберспортивная организация Game Show проведет профессиональные соревнования в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive и Starcraft 2. Детальную информацию по каждой дисциплине вы можете найти ниже.

В дисциплине Starcraft 2 пройдет Game Show Starcraft 2 Invitational. Для участия в турнире организаторы пригласили четырех известных русскоязычных игроков. Двое из ниж уже известны – (ru) sLivko и (ua) Dimaga. Ещё два игрока буду объявлены немного позже. Отметим, что (ru) Empire.Happy, был приглашен, но отказался от участия. Все матчи пройдут за один день, 2 октября. Комментировать матчи будет (ua) Алексей «Alex007» Трушляков, а трансляцию вы сможете найти здесь. Призовой фонд – $2,000.

Десять европейских команд принимали участие в онлайн части Game Show CS:GO League. По результатам своих матчей четыре из них прошли в финальную часть и сразятся за титул чемпионов 3-5 октября в Москве. На протяжении трех дней вы сможете следить за матчами с участием (ua) Natus Vincere, (cis) HellRaisers, (pl) Virtus.pro и (dk) myXMG. Комментировать финальную часть лиги будут (by) Константин «Leniniw» Сивко и (ua) Арсений «ceh9» Триноженко, а трансляция будет проходить на официальном канале Game Show на Hitbox.tv. Призовой фонд турнира – $30,000. Расписание матчей, а также результаты онлайн этапа вы можете найти здесь.