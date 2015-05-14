Gamescom2014: скриншоты геймплея World of Warships

На проходящей в эти дни в городе Кёльне, Германия крупнейшей выставке Gamescom2014 компания Wargaming показала геймплей World of Warships.

World of Warships — free-to-play ММО-экшен, погружающий в захватывающий мир масштабных морских баталий первой половины ХХ века. В распоряжении игроков — огромный флот легендарных военных кораблей. Каждый из них обладает уникальным набором технических характеристик, максимально приближенных к реальным. Огневые и скоростные возможности, запас прочности, толщина брони корпуса и надстроек — все до мелочей воссоздано по историческим документам.