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Gamescom2014: скриншоты геймплея World of Warships

15.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

На проходящей в эти дни в городе Кёльне, Германия крупнейшей выставке Gamescom2014 компания Wargaming показала геймплей World of Warships.

World of Warships — free-to-play ММО-экшен, погружающий в захватывающий мир масштабных морских баталий первой половины ХХ века. В распоряжении игроков — огромный флот легендарных военных кораблей. Каждый из них обладает уникальным набором технических характеристик, максимально приближенных к реальным. Огневые и скоростные возможности, запас прочности, толщина брони корпуса и надстроек — все до мелочей воссоздано по историческим документам.

 

 

 

 

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