Google выплатит 19 миллионов долларов за покупки в Google Play без ведома родителей

Компания Google выплатит как минимум 19 миллионов долларов для возмещения затрат родителям, чьи дети без их ведома покупали приложения в Google Play. Федеральная торговая комиссия сообщила о достижении соглашения между сторонами по делу, которое началось с момента появления платных возможностей в приложениях в 2011 году.

«Для миллионов американских семей смартфоны и планшеты стали частью повседневной жизни. С ростом мобильных технологий необходимо напомнить компаниями, что проверенные временем правила защиты потребителей все еще действуют, включая те, которые говорят о запрете неавторизированных покупок в приложениях», — заявила председатель федеральной торговой комиссии, Эдит Рамирес.

Комиссия обязала Google ввести процедуру, которая позволит получить от пользователей информированное согласие о списании средств. Процедура стала дополнительным подтверждением авторизованной покупки в Google Play.

Помимо этого комиссия также приняла схожее решение в январе по делу с покупками приложений в Apple Store. Компания Apple выплатит 30 миллионов долларов родителям, чьи дети покупали игры и приложения без их ведома.