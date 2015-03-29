GTA V на ПК будет значительно лучше выглядеть, чем на консолях

Стало известно, портированием GTA V на ПК занимается команда Max Payne 3. Нельзя отрицать того, что, Max Payne 3 на ПК выглядел гораздо лучше, чем на консолях. Впрочем, подобные новости всегда вызывают острые дискуссии между приверженцами игровых консолей и ПК.

Именно тот факт, что за портированием профессионалы, дает игрокам веру в то, что пятая часть культовой игры от Rockstar будет смотреться на ПК великолепно, без подвисаний и графических артефактов. Главное, не забыть сделать апгрейд для компьютера ;-)

Напоминаем, что релиз GTA V для ПК состоится весной 2015 года.