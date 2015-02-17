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Heroes Of The Storm получит новых героев и перейдет в стадию закрытого бета-теста в январе

08.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Компания Blizzard в рамках BlizzCon 2014 объявила, что её собственная MOBA-игра Heroes Of The Storm перейдет в стадию закрытого бета-тестирования 13 января 2015 года.

Blizzard обещает разослать еще больше приглашений в игру Heroes Of The Storm, а также проводит акцию в социальной сети "ВКонтакте", в рамках которой у вас будет шанс выиграть приглашение в игру для своих друзей. Что примечательно, на европейских серверах закрытого альфа-теста количество игроков уже достигает отметки в 3 млн. игроков. Кроме того, стало известно, что в ближайшее время игра пополнится новыми героями Нексуса: Джайной Паудмур и Траллом.

Косплей Джайны Праудмур

Также вниманию игроков будут представлены две новые карты: Небесный Храм и Гробница Королевы Пауков. Кроме того, в игре появятся рейтинговые игры, что, в общем то, и ожидалось. Еще один момент, который просто озвучен, но не понятно, как это будет реализовано в игре - это "Потерянные Викинги" или Lost Vikings. Lost Vikings - это игра-платформер, выпущенная компанией Silicon & Synapse, Inc. Позднее, эта компания переросла в известную нам компанию Blizzard. Будут ли Викинги «игровым персонажем» или просто пасхалкой – еще придется выяснить.

 

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