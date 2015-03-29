Игру Next Car Game решили переименовать

Компания Bugbear Entertainment выбрала новое название для своей новой игры. Теперь она называется: "Wreckfest".

Информация о смене названия игры появилась вместе с выходом последнего билда. По словам Bugbear, новое название подходит как нельзя лучше для гонок с разрушениями, в отличие от гонок NASCAR или классических гонок дерби.

В гонках Wreckfest может принять участие до 18 игроков. В будущем разработчики хотят расширить матчи до 24 игроков. В настоящий момент в игре присутствует режим гонок, десматча, командного десматча и дерби с разрушениями.

Игра уже давно доступна в Steam на площадке Steam Early Access.