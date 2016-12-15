Итоги Игромира GAME SHOW: CS:GO LEAGUE и Starcraft 2 Invitational

На прошлой неделе закончилась одно из самых великолепных событий игрового мира этого года - выставка “Игромир 2014”. Великолепный праздник, на который пришло 157 000 человек. Множество стендов, прекрасный косплей и, разумеется, праздник кибер-спорта.
За эти четыре дня GAME SHOW провела мировые турниры по дисциплинам - CS:GO, с призовым фондом 30 000$ и Starcraft 2, с призовым фондом 2000$. Лучшие команды мира сразились в этих дисциплинах и подарили всем нам бурю эмоций.
В первый день, второго октября, состоялся турнир по Starcraft 2. Стартовая сетка GAME SHOW: Starcraft 2 Invitational выглядела так: DIMAGA VS Brat_OK, sLivko VS White-Ra.
В первом же матче DIMAGA проиграл Brat_OK, sLivko победил White-Ra.
По итогу всего турнира:
cSc.DIMAGA - 1-е место
ErA.sLivko - 2-е место
Brat_OK - 3-е место
Tt.White-Ra - 4-е место
Наши поздравления cSc.DIMAGA с великолепной победой!
На следующий день, третьего октября, начался турнир GAME SHOW: CS:GO LEAGUE. Противостояние команд, с мировыми именами, длилось в течении всех оставшихся дней выставки. Нашими гостями стали: myXMG, HellRaisers, Natus Vincere и Virtus.pro. За эти три дня, тысячи поклонников смогли прийти и лично проследить за ходом матчей, и насладиться грандиозным финалом. В итоге, призовой фонд распределился следующим образом:
Natus Vincere - $12 000
HellRaisers - $ 5 000
Virtus.pro - $3 000
myXMG - $2 000
Таким образом, Natus Vincere становятся чемпионами первого сезона Game Show CS:GO League.
Кроме матчей с профессиональными командами, на нашем стенде проходили турниры и конкурсы для всех посетителей выставки, под эгидой наших партнеров.
Под шефством отдельного проекта ASUS eSport Universe проходил любительский турнир по Dota 2, на игровых ноутбуках G-серии. Пятерым победителям турнира достались новенькие смартфоны ASUS ZenFone 4.
Бренд TESORO покорил разные составы Natus Vincere, Virtus.pro и Moscow Five, на их стенд забегали легендарные Вспышка и Jove. А многим посетителям достались ценные подарки и призы после увлекательных конкурсов.
Под шефством Kingston, посетители выставки смогли принять участие в автограф и фото-сессии со звездным составом RoX.Kis - чемпионами СНГ по League of Legend и сразиться с ними в схватке один на один.
Множество призов было разыграно от компаний: Plextor, HIPER, DeepCool, Plantronics, APC by Schneider Electric, QIWI, WD и Crucial.
Отдельное спасибо хотим сказать IRU. Чьи компьютеры были установлены на главную сцену.