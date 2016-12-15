Итоги Игромира GAME SHOW: CS:GO LEAGUE и Starcraft 2 Invitational

На прошлой неделе закончилась одно из самых великолепных событий игрового мира этого года - выставка “Игромир 2014”. Великолепный праздник, на который пришло 157 000 человек. Множество стендов, прекрасный косплей и, разумеется, праздник кибер-спорта.

За эти четыре дня GAME SHOW провела мировые турниры по дисциплинам - CS:GO, с призовым фондом 30 000$ и Starcraft 2, с призовым фондом 2000$. Лучшие команды мира сразились в этих дисциплинах и подарили всем нам бурю эмоций.

В первый день, второго октября, состоялся турнир по Starcraft 2. Стартовая сетка GAME SHOW: Starcraft 2 Invitational выглядела так: DIMAGA VS Brat_OK, sLivko VS White-Ra.

В первом же матче DIMAGA проиграл Brat_OK, sLivko победил White-Ra.

По итогу всего турнира:

cSc.DIMAGA - 1-е место

ErA.sLivko - 2-е место

Brat_OK - 3-е место

Tt.White-Ra - 4-е место

Наши поздравления cSc.DIMAGA с великолепной победой!

На следующий день, третьего октября, начался турнир GAME SHOW: CS:GO LEAGUE. Противостояние команд, с мировыми именами, длилось в течении всех оставшихся дней выставки. Нашими гостями стали: myXMG, HellRaisers, Natus Vincere и Virtus.pro. За эти три дня, тысячи поклонников смогли прийти и лично проследить за ходом матчей, и насладиться грандиозным финалом. В итоге, призовой фонд распределился следующим образом:

Natus Vincere - $12 000

HellRaisers - $ 5 000

Virtus.pro - $3 000

myXMG - $2 000

Таким образом, Natus Vincere становятся чемпионами первого сезона Game Show CS:GO League.

Кроме матчей с профессиональными командами, на нашем стенде проходили турниры и конкурсы для всех посетителей выставки, под эгидой наших партнеров.

Под шефством отдельного проекта ASUS eSport Universe проходил любительский турнир по Dota 2, на игровых ноутбуках G-серии. Пятерым победителям турнира достались новенькие смартфоны ASUS ZenFone 4.

Бренд TESORO покорил разные составы Natus Vincere, Virtus.pro и Moscow Five, на их стенд забегали легендарные Вспышка и Jove. А многим посетителям достались ценные подарки и призы после увлекательных конкурсов.

Под шефством Kingston, посетители выставки смогли принять участие в автограф и фото-сессии со звездным составом RoX.Kis - чемпионами СНГ по League of Legend и сразиться с ними в схватке один на один.

Множество призов было разыграно от компаний: Plextor, HIPER, DeepCool, Plantronics, APC by Schneider Electric, QIWI, WD и Crucial.

Отдельное спасибо хотим сказать IRU. Чьи компьютеры были установлены на главную сцену.