Итоги третьей квалификации Game Show ASRock Dota2 Cup

В третьем этапе квалификации ASRock Dota 2 CUP схлестнулись 93 команды. Все они показали себя отличными бойцами, но только две из них получили путевку в финал и разделили между собой призовой фонд. Команда «A`PANDA» забрала – 150$ за первое место, а «DexG» – 100$, заняв вторую строчку в списке победителей.

Но не спешите расстраиваться, остался еще один, последний, шанс побороться за главный приз. В финале, который состоится 30 августа, примут участие 8 команд, а это значит — впереди еще один этап, в котором могут принять участие все желающие.

Регистрируйтесь, тренируйтесь, участвуйте и возможно именно вы станете новым финалистом ASRock Dota 2 CUP.

Ждем вас 23 августа, в 15:00 на четвертом этапе турнира.

Регламент и регистрация на турнир

Удачи всем!

Турнир организован GSL.TV, при поддержке компании ASRock.