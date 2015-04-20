Из Dying Light в версии для Германии уберут часть контента

Компания Techland, разработчик Dying Light, будет вынуждена вырезать часть контента для того, чтобы выпустить игру в Германии. Разработчикам пришлось исключить некоторые элементы из игры, чтобы выпустить ее в стране с рейтингом 18+.

На GamesCom уже была представлена игрокам версия игры без цензуры. Тем не менее из игры придется убрать некоторые сцены с расчлененкой и брызги крови.

В ближайшее время команда разработчиков готовится отправить игру на обзор рейтинговой комиссии страны. Очевидно, европейская комиссия, более терпимая к сценам жестокости, позволит выпустить игру без цензуры. Как правило, в России и странах СНГ игры выходят со схожим с европейским рейтингом.

Напоминаем, что Dying Light выйдет на все консоли и ПК уже в феврале 2015 года.