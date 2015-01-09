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Китайцы из Newbee стали чемпионами The International 2014

22.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Быстрая и качественная игра, вот чего уж точно не ожидали от финалистов International в этом году, ведь, как известно китайские команды редко проводят игры быстро. Но финал, где идет борьба за 5 миллионов долларов это не обычные турниры. Игры проходили на удивление быстро, и в серии Best of 5 победитель определился всего за четыре игры. После поражения в первом матче команда Newbee собралась и сделала, казалось бы нереальное – выиграла 3 игры подряд. Отметим, что оба финалиста показались на протяжении всего турнира великолепную игру, обыграв все топовые коллективы, осуществив тем самым мечту болельщиков из поднебесной – финал китайских команд.

К сожалению, чемпионы прошлого года Alliance так и не дошли до основного этапа турнира, а победители первого International'а и постоянные финалисты – Na'Vi потерпели поражение от Cloud9 на первой стадии основного турнира, тем самым заняв 7/8 место.

Итоги The International 2014:

1 место -  Newbee $5,028,308
2 место -  Vici Gaming - $1,475,699
3 место -  Evil Geniuses - $1,038,455
4 место -  Team DK - $819,833
5/6 место - LGD.cn / Cloud9 - $655,866

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