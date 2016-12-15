Компания EA подготовила новый ролик про эмоции на поле в FIFA 15

Компания EA продолжает знакомить игроков с нововведениям в серию FIFA 15. В данном видео они показали, как работает новая система эмоций в игре.
Напоминаем, что выход Fifa 15 состоится 23 сентября 2014 года.
22.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984
Компания EA продолжает знакомить игроков с нововведениям в серию FIFA 15. В данном видео они показали, как работает новая система эмоций в игре.
Напоминаем, что выход Fifa 15 состоится 23 сентября 2014 года.
Количество уникальных просмотров: 639
Оцените материал:
Последнее с форума:
Последнее в блогах:
Социальные сети и RSS:
Популярное (за 30 дней):
Дружественные проекты:
Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану
Page rendered in 0.5697 seconds and used 0.79MB of RAM. We need to overclock it :-)!