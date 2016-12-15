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Компания EA подготовила новый ролик про эмоции на поле в FIFA 15

22.07.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Компания EA продолжает знакомить игроков с нововведениям в серию FIFA 15. В данном видео они показали, как работает новая система эмоций в игре.

Напоминаем, что выход Fifa 15 состоится 23 сентября 2014 года.

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