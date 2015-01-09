Компания QIWI совместно с GSL.tv предлагает всем желающим принять участие в серии турниров по Dota2

Этой осенью, когда на улице холодно и идти никуда не хочется, вы сможете насладиться любимой игрой и заработать на этом деньги. Зовите своих друзей, собирайте команду и регистрируйтесь на серию турниров от компании QIWI.
Турнир GSL QIWI DOTA2 CUP будет проходить online, и каждый желающий, вне зависимости от места жительства, сможет принять в нем участие.
Общий призовой фонд турнира – $5000.
Расписание квалификационных раундов:
- Турнир #1 - 8 октября. Регистрация
- Турнир #2 - 11 октября. Регистрация
- Турнир #3 - 15 октября. Регистрация
- Турнир #4 - 18 октября. Регистрация
- Турнир #5 - 22 октября. Регистрация
- Турнир #6 - 25 октября. Регистрация
- Турнир #7 - 29 октября. Регистрация
- Турнир #8 - 1 ноября. Регистрация
Все квалификации будут проходить по системе Single Elemination.
Победитель каждой квалификации получит денежное вознаграждение и место в финальном турнире. Еще 8 команд будут приглашены организаторами. Таким образом, всего в финале сразится 16 команд.
Финал состоится 8-9 ноября.
Призовой фонд финала распределится следующим образом:
- 1 место – $2000.
- 2 место – $1000.
- 3 место – $500.
- 4 место – $500.
Начало каждого турнира в 17:00 в будние дни и в 14:00 в выходные по Московскому времени.
Посмотреть серию турниров и поболеть за любимую команду можно будет на канале http://www.twitch.tv/gsstudio_dota2.
Подробности ищите на сайте GSL.tv.
Желаем всем удачи в турнире!
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