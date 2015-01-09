Все о компьютерах, играх и киберспорте

Компания QIWI совместно с GSL.tv предлагает всем желающим принять участие в серии турниров по Dota2

08.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: admin

Этой осенью, когда на улице холодно и идти никуда не хочется, вы сможете насладиться любимой игрой и заработать на этом деньги. Зовите своих друзей, собирайте команду и регистрируйтесь на серию турниров от компании QIWI.

Турнир GSL QIWI DOTA2 CUP будет проходить online, и каждый желающий, вне зависимости от места жительства, сможет принять в нем участие.

Общий призовой фонд турнира – $5000.

Расписание квалификационных раундов:

 

Все квалификации будут проходить по системе Single Elemination.

Победитель каждой квалификации получит денежное вознаграждение и место в финальном турнире. Еще 8 команд будут приглашены организаторами. Таким образом, всего в финале сразится 16 команд.

Финал состоится 8-9 ноября.

Призовой фонд финала распределится следующим образом:

  • 1 место – $2000.
  • 2 место – $1000.
  • 3 место – $500.
  • 4 место – $500.

Начало каждого турнира в 17:00 в будние дни и в 14:00 в выходные по Московскому времени.

Посмотреть серию турниров и поболеть за любимую команду можно будет на канале http://www.twitch.tv/gsstudio_dota2.

Подробности ищите на сайте GSL.tv.

Желаем всем удачи в турнире!

 

QIWI Wallet – универсальный электронный кошелек, с помощью которого вы с легкостью оплатите свои любимые игры и внутриигровые покупки моментально и без комиссий.

Количество уникальных просмотров: 2193

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5627 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!