Компания QIWI совместно с GSL.tv предлагает всем желающим принять участие в серии турниров по Dota2

Этой осенью, когда на улице холодно и идти никуда не хочется, вы сможете насладиться любимой игрой и заработать на этом деньги. Зовите своих друзей, собирайте команду и регистрируйтесь на серию турниров от компании QIWI.

Турнир GSL QIWI DOTA2 CUP будет проходить online, и каждый желающий, вне зависимости от места жительства, сможет принять в нем участие.

Общий призовой фонд турнира – $5000.

Расписание квалификационных раундов:

Турнир #1 - 8 октября. Регистрация

- 8 октября. Регистрация Турнир #2 - 11 октября. Регистрация

- 11 октября. Регистрация Турнир #3 - 15 октября. Регистрация

- 15 октября. Регистрация Турнир #4 - 18 октября. Регистрация

- 18 октября. Регистрация Турнир #5 - 22 октября. Регистрация

- 22 октября. Регистрация Турнир #6 - 25 октября. Регистрация

- 25 октября. Регистрация Турнир #7 - 29 октября. Регистрация

- 29 октября. Регистрация Турнир #8 - 1 ноября. Регистрация

Все квалификации будут проходить по системе Single Elemination.

Победитель каждой квалификации получит денежное вознаграждение и место в финальном турнире. Еще 8 команд будут приглашены организаторами. Таким образом, всего в финале сразится 16 команд.

Финал состоится 8-9 ноября.

Призовой фонд финала распределится следующим образом:

1 место – $2000.

2 место – $1000.

3 место – $500.

4 место – $500.

Начало каждого турнира в 17:00 в будние дни и в 14:00 в выходные по Московскому времени.

Посмотреть серию турниров и поболеть за любимую команду можно будет на канале http://www.twitch.tv/gsstudio_dota2.

Подробности ищите на сайте GSL.tv.

Желаем всем удачи в турнире!

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