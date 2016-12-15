Косплей, Лёша Пчелкин и новые VIP места на DreamHack Moscow

Одной из особенностей DreamHack Moscow станет конкурс косплееров. Мы отказываемся от ограничений, связанных с выбором героя. Любой желающий может прийти в самом лучшем и любимом образе. Мы надеемся, что такой подход сделает конкурс еще интереснее. Чтобы принять участие в конкурсе вам нужно выслать заявку на cosplay@dreamhack.ru. В письме необходимо указать свои имя и фамилию, фотографию в образе и контакт для связи.

По результатам конкурса будет определенно три победителя. Двоих выберет судейский комитет состоящий из игроков и организаторов, а ещё один победитель будет выбран зрителями через Vk.com. Конечно же, на территории фестиваля будет специальная гримерная комната, где вы сможете одеть свои костюмы, поэтому не нужно ехать в костюмах.

Фестиваль DreamHack посетит Лёша Пчелкин, ведущий RapGameObzor и яркий представитель всеми любимого Caramba.tv. Ранее зрители могли видеть его работу с крупными киберспортивными проектами и издателями игр. Так же, Пчелкин примет участие в церемонии награждении победителей, а все фанаты получат шанс пообщаться с ним, получить автограф и сделать отличное селфи.

Напоминаем, что вход на мероприятие — бесплатный. Но в связи с большим интересом к категории билетов повышенной комфортности, сообщаем, в продаже появились билеты VIP/BALCONY. Как можно догадаться из названия, это престижные места на балконе Stadium Live, откуда видно все происходящее на площадке фестиваля. Стоимость 2750 рублей. Билеты VIP/COMFORT и SUPERVIP практически распроданы.