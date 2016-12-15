Крупнейший цифровой фестиваль DreamHack пройдет в Москве 13-14 сентября

Совсем скоро в столице России пройдет первый в истории DreamHack Moscow. Геймеры со всего мира примут участие в двух днях захватывающих матчей, а у всех фанатов компьютерных игр из Москвы и Подмосковья будет шанс насладиться этим зрелищем и увидеть своих кумиров вживую.

Фестиваль пройдет 13 и 14 сентября в клубе Stadium Live, размеры которого составляют 9000 м2. Вход на мероприятие свободный, но для ценителей комфорта предусмотрены Comfort и VIP билеты. Приобрести их вы можете на сайте dreamhack.ru. На текущий момент проданы все билеты кроме небольшого количества VIP билетов в партере.

DreamHack Moscow будет состоять из матчей по трем дисциплинам: Dota 2, Starcraft 2 и Point Blank. Dota 2 будет представлять финальная часть Game Show Dota 2 League, в которую четыре лучших команды групповой стадии. Групповая стадия GS Dota 2 League пройдет 11-12 сентября в Moscow Cyber Stadium. На протяжении двух дней там будут сражаться шесть команд: (ua) Natus Vincere, (ru) Team Empire, (europeanunion) Team Tinker, (ru) Moscow Five, (ua) NVMI, (ua) Hell Raisers. Освещать матчи на русском языке будет специально собранная команда комментаторов. В роли ведущего с 11 по 14 сентября в дисциплине DOTA2 выступит известнейший аналитик Иван "Faker" Демкин. Русскоязычная трансляция будет доступна на Twitch.tv, а также в DotaTV.

В дисциплине Starcraft 2 примут участие 64 игрока, среди которых есть такие известные лица как (nl) Snute, (fi) Elfi, (kr) MMA, (kr) Golden, (kr) Patience, (kr) HyuN, (kr) Life, а также представители СНГ (ua) Kas, (ua) Bly, (ru) LiveZerg, (ru) BratOK, (ru) sLivko и (ru) Happy. Полный список участников DreamHack Open Moscow вы можете найти здесь. Освещать этот турнир на русском языке будут (ru) Miker и (ua) Alex007.

Ну и, конечно же, финалом всего действа станут баталии в Stadium Live во время самого мероприятия DreamHack Moscow. В рамках грандиозного мероприятия всех любителей киберспорта ожидает множество приятных сюрпризов и подарков от партнеров данного мероприятия, а также целый ряд специальных активностей от партнеров мероприятия.

Компания ASUS является глобальным партнером DreamHack Moscow 2014. На протяжении всего мероприятия посетители киберфестиваля смогут принять участие в аматорском турнире по Dota 2 от компании ASUS – eSport Universe. 8 команд сразятся друг с другом за специальные призы от компании ASUS на мощнейших ноутбуках серии Republic of Gamers G750X и G551 и игровых девайсах ASUS Echelon. Помимо турнира eSport Universe на стенде компании ASUS будут открыты еще две зоны – выставочная и игровая. На выставочной зоне любители игр смогут немного отвлечься от привычных для них компьютерных игр и проверить свои игровые навыки в деле с новейшими планшетами и смартфонами от компании ASUS. В рамках фестиваля посетителей ждет большое число розыгрышей сувенирной продукции от компании ASUS, а самый желанный приз смартфон ASUS ZenFone 5 будет разыгран на главной сцене DreamHack Moscow 2014.

"За три года существования проекта ASUS eSport Universe мы прошли большой путь. В самом начале мы пробовали вести его как отдельное мероприятие, затем на протяжении нескольких лет проект был включен в состав студенческой МКЛ (Московская киберспортивная лига). В конце прошлого года, оценив все результаты, мы решили оптимизировать наши проекты, связанные с геймингом, и стали объединять eSport Universe с другими интересными киберспортивными проектами, что видится нам интересным экспериментом. Надеюсь, что зрители оценят отдельный турнир по Dota 2, созданный специально для любителей этой игры", – отметила Лавина Полеес, менеджер киберспортивных проектов от компании ASUS.

Игровая платформа «Фогейм» представит первый в России тактический онлайн-шутер Point Blank. Эта игра, требующая максимальной собранности и быстрой реакции, уже стала легендарной киберспортивной дисциплиной благодаря проверенному временем балансу, ежедневным турнирам и опытным игрокам. На отдельной сцене будет проходить чемпионат по игре Point Blank. Поклонники этой игры, а также остальные посетители могут поучаствовать в интересных конкурсах и получить ценные памятные призы. Напомним, что данный тайтл будет представлен на DreamHack впервые. Четыре команды, которые проходили квалификацию на протяжении месяца, наконец-то встретятся лицом к лицу.(ru)GGWP, (ua)MadHouse, (ru)Вертолет и (ru)Aoexe - именно им предстоит разыграть титул сильнейшего коллектива в СНГ. Комментировать для вас будут (by)Leniniw и (ru)Vadern.

Компания Tesoro разыграет клавиатуры Durandal Ultimate, Durandal MOBA и Kuven.pro. Также будет работать DreamStore где можно будет купить продукцию Tesoro, Razer, Ozone, SteelSeries,Kingston HyperX и любимые майки и фигурки Dota 2. Компания Kingston будет представлена отдельным стендом с интересными конкурсами. Счастливчики могут выиграть игровую гарнитуру Kingston HyperX Cloud и множество других призов. Компания Aerocool будет представлена отдельным стендом, на котором посетители смогут ознакомиться с новинками компании и увидеть их в действии. Кроме того на стенде пройдёт розыгрыш ценных подарков. Компания Gigabyte порадует призами для VIP гостей.

Также хотим обрадовать всех счастливчиков, которые успели приобрести билеты SUPER-VIP и VIP-balcony в их билеты включен goodie bag, в котором помимо призов и сувениров от организаторов мероприятия добавились призы и подарки от партнеров: Gigabyte, Aerocool, Kingston, Tesoro, Innova, Sven, WD.

Помимо этого в воскресенье будут объявлены победители конкурса косплееров, которых будет выбирать жюри из представителей Game Show и DreamHack. Еще не поздно поучаствовать в конкурсе всем желающим для этого достаточно придти на шоу в субботу 13-го сентября и продемонстрировать свой костюм и в 10:00 в воскресенье придти, чтобы получить приз!