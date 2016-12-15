Lineage 2 Classic стартует 25 ноября

Запуск Lineage 2 Classic, культовой MMORPG в ее первоначальном хардкорном виде, состоится уже 25 ноября. Те, кто сделает предзаказ, смогут начать игру с 18 ноября - ровно за неделю до официального запуска. Эти игроки получат несколько полезных игровых предметов. Классическая версия стартует без игрового магазина.

Игра распространяется по подписке. Цена месячной подписки 300 рублей, а подписка на три месяца 750 рублей. Подробнее узнать об игре и оформить подписку можно на официальном сайте Lineage 2 Classic.