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Lineage 2 Classic стартует 25 ноября

12.11.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Запуск Lineage 2 Classic, культовой MMORPG в ее первоначальном хардкорном виде, состоится уже 25 ноября. Те, кто сделает предзаказ, смогут начать игру с 18 ноября - ровно за неделю до официального запуска. Эти игроки получат несколько полезных игровых предметов. Классическая версия стартует без игрового магазина.

Игра распространяется по подписке. Цена месячной подписки 300 рублей, а подписка на три месяца 750 рублей. Подробнее узнать об игре и оформить подписку можно на официальном сайте Lineage 2 Classic.

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