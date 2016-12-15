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Лучшие игры симуляторы по версии benchit.kz

01.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Представляем вам подборку лучших симуляторов для приятного времяпрепровождения!

Первым у нас представлен чрезвычайно динамичный симулятор - Stone Simulator. Вам предлагается окунуться в мир полный приключений и безмятежной радости. Только представьте – лето, солнце, зеленая лужайка, а вот вы гранитный булыжник, лежите и наслаждаетесь всем этим, наслаждаетесь 24 часа в сутки, 365 дней в году, миллионы лет. 

Второй симулятор полная противоположность первому – симулятор бомжа. Ваша цель помойка, отбросив брезгливость, отбросив отвращение, подавив рвотный рефлекс – выжить в этом суровом городе.

Третий симулятор Bear Simulator получил хорошую поддержку на Kickstarter. В нем вы получите огромную животную силу, толстую шкуру с густым мехом - вы будете медведем . Шатаемся по лесу , собираем ягодки , кушаем муравьев, чешем спину об деревья - красота!

Четвертый симулятор для любителей побыть козлом , но не в смысле козел отпущения, бесбашенное козлище творящее апокалипсис на своем пути. Ваша цель безудержное веселье!!!

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