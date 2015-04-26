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Metal Gear Solid 5 лишит игроков свободы перемещения

27.10.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Хидэо Кодзима, геймдизайнер игры, рассказал о том, как будет функционировать открытый мир в стелс-экшене Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Эта открытость будет не полной, а условной. Игроки смогут перемещаться куда им заблагорассудится, но только до тех пор, пока не возьмутся за выполнение заданий. В последнем случае вы будете ограничены определенным районом действий. Если вы покинете его до выполнения задания, то миссия будет провалена.

Напоминаем, что Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain создается выйдет на РС, консолях PlayStation 3, PS4, Xbox 360 и Xbox One. Игра поступит в продажу в начале следующего года.

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