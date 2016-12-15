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Microsoft выпустила обновление для Xbox One

16.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Вчера компания Microsoft объявила о выходе обновления операционной системы для консоли Xbox One. Обновление было анонсировано еще в марте, но только вчера стало доступно для рядового пользователя.

 

Обновление включает в себя множество различных нововведений:

  • новая панель уведомлений будет показывать статус всех игровых сохранений, узнать о процессе обновления игр и приложений, а также будет показывать всех друзей, находящихся онлайн в сети Xbox Live или играющих в мультиплеер;
  • улучшение управления жестами и голосом с помощью Kinect;
  • обновление функции управления жестами для более точного управления и уменьшения ложных срабатываний из-за случайных движений;
  • улучшение качества видео в GameDVR - системе записи игрового видео;
  • Blu-ray-плеер получил поддержку видео, записанного с частотой 50 Гц;
  • обновленная прошивка контроллера и беспроводной гарнитуры улучшит беспроводную связь;
  • тихая перезагрузка после обновления системы и обновление системы по требованию;

 

 

Функция автоматического обновления настраиваемая, при желании можно отключить, но операционная система будет напоминать о каждом вышедшем обновлении. Обновление произойдет автоматически, если консоль находится в режиме ожидания Instant On, а после обновления консоль вернется в режим ожидания.

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