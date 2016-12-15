Microsoft выпустила обновление для Xbox One

Вчера компания Microsoft объявила о выходе обновления операционной системы для консоли Xbox One. Обновление было анонсировано еще в марте, но только вчера стало доступно для рядового пользователя.

Обновление включает в себя множество различных нововведений:

новая панель уведомлений будет показывать статус всех игровых сохранений, узнать о процессе обновления игр и приложений, а также будет показывать всех друзей, находящихся онлайн в сети Xbox Live или играющих в мультиплеер;

или играющих в мультиплеер; улучшение управления жестами и голосом с помощью Kinect ;

; обновление функции управления жестами для более точного управления и уменьшения ложных срабатываний из-за случайных движений;

улучшение качества видео в GameDVR - системе записи игрового видео;

- системе записи игрового видео; Blu-ray-плеер получил поддержку видео, записанного с частотой 50 Гц;

обновленная прошивка контроллера и беспроводной гарнитуры улучшит беспроводную связь;

тихая перезагрузка после обновления системы и обновление системы по требованию;

Функция автоматического обновления настраиваемая, при желании можно отключить, но операционная система будет напоминать о каждом вышедшем обновлении. Обновление произойдет автоматически, если консоль находится в режиме ожидания Instant On, а после обновления консоль вернется в режим ожидания.