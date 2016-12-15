Началась регистрация на турнир по игре World of Tanks в рамках серии «Битва за Казахстан»: Астана

Танкисты! Серия киберспортивных турниров под общим названием «Битва за Казахстан» продолжается! Очередной этап пройдёт 13 апреля в Астане.

С подробным регламентом предстоящих игр можно ознакомиться здесь.

Расписание турнира:

Начало регистрации — 28 марта. Регистрация

Окончание регистрации — 6 апреля в 20:00 (время Астаны).

Старт онлайн-отборочных — 7 апреля в 21:00 (время Астаны).

Старт офлайн-игр — 13 апреля в 12:00 (время Астаны), г. Астана, пр. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр»

Призовой фонд

Командный зачёт:

I место — 400 000 игрового золота на команду + модуль памяти Kingston HyperX Genesis 8GB + игровые наушники Siberia v2 Black

II место — 300 000 игрового золота на команду + игровая клавиатура Apex RAW или игровая клавиатура 6Gv2

III место — 200 000 игрового золота на команду + игровая мышь World of Tanks (или игровая мышь Rival) + игровой коврик World of Tanks Tiger Edition (или игровой коврик World of Tanks Tank Edition)

IV место — 100 000 игрового золота на команду

Личный зачёт:

I место — 40 000 игрового золота + игровые наушники Siberia v2 Black

II место — 30 000 игрового золота + игровая клавиатура Apex RAW или игровая клавиатура 6Gv2

III место — 20 000 игрового золота + игровая мышь World of Tanks (или игровая мышь Rival) + игровой коврик World of Tanks Tiger Edition (или игровой коврик World of Tanks Tank Edition)

Кроме того, победители конкурсов и викторин также получат специальные призы: USB-накопители Kingston DataTraveler SE9.