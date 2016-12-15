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Началась регистрация на турнир по игре World of Tanks в рамках серии «Битва за Казахстан»: Павлодар

22.03.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984

Танкисты! Серия киберспортивных турниров под общим названием «Битва за Казахстан» продолжается! Очередной этап пройдёт 6 апреля в Павлодаре.

С подробным регламентом предстоящих игр можно ознакомиться здесь.

Расписание турнира:

Начало регистрации — 21 марта. Регистрация
Окончание регистрации — 26 марта в 20:00 (время Астаны).
Старт онлайн-отборочных — 27 марта в 21:00 (время Астаны).
Старт офлайн-игр — 6 апреля в 12:00 (время Астаны), г. Павлодар, пл. Конституции, 1, теннисный центр «Энергетик».

(нажмите для увеличения)

Прямая трансляция боёв продёт здесь

Призовой фонд

Командный зачёт:
 I место — 400 000 игрового золота на команду + модуль памяти Kingston HyperX Genesis 8GB + игровые наушники Siberia v2 Black
 II место — 300 000 игрового золота на команду + игровая клавиатура Apex RAW или игровая клавиатура  6Gv2
 III место — 200 000 игрового золота на команду + игровая мышь World of Tanks (или игровая мышь Rival) + игровой коврик World of Tanks Tiger Edition (или игровой коврик World of Tanks Tank Edition)
IV место — 100 000 игрового золота на команду
Личный зачёт:
 I место — 40 000 игрового золота + игровые наушники Siberia v2 Black
 II место — 30 000 игрового золота + игровая клавиатура Apex RAW или игровая клавиатура  6Gv2
 III место — 20 000 игрового золота + игровая мышь World of Tanks (или игровая мышь Rival) + игровой коврик World of Tanks Tiger Edition (или игровой коврик World of Tanks Tank Edition)
Кроме того, победители конкурсов и викторин также получат специальные призы: USB-накопители Kingston DataTraveler SE9. 

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