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Награды и возможности кастомизации в Call of Duty: Advanced Warfare

28.08.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: SWATStyler

Компания Activision выпустила новое видео к игре Call of Duty: Advanced Warfare. В данном видеоролике демонстрируется новая система наград игроков дополнительным снаряжением.

В игре появится уникальная система, награждающая игроков за прохождение специальных испытаний. В награду за выполнение испытания, даются новые, модифицированные виды оружия, отличающиеся как по характеристикам, так и внешне.

Помимо вооружения в игре будут представлены и новые возможности кастомизации персонажей, что поможет игрокам выделяться на поле боя.

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