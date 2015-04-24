Награды и возможности кастомизации в Call of Duty: Advanced Warfare

Компания Activision выпустила новое видео к игре Call of Duty: Advanced Warfare. В данном видеоролике демонстрируется новая система наград игроков дополнительным снаряжением.

В игре появится уникальная система, награждающая игроков за прохождение специальных испытаний. В награду за выполнение испытания, даются новые, модифицированные виды оружия, отличающиеся как по характеристикам, так и внешне.

Помимо вооружения в игре будут представлены и новые возможности кастомизации персонажей, что поможет игрокам выделяться на поле боя.