Наш отчет с турнира World of Tanks «Битва за Казахстан: Павлодар»

Добрый день дорогие читатели!

Представляем вам небольшой отчет с мероприятии под названием «Битва за Казахстан: Павлодар» в рамках игры World of Tanks.

Такого рода турниры редкое явление на территории необъятного Казахстана в силу достаточно очевидных причин (не заинтересованность организаторов, огромные расстояния, неосведомленность участников, отсутствие киберспортивной организации)

Но парням из кампании Wargaming.net с братской Республики Беларусь это все не помеха – у них есть и желание и возможности. Предыдущий этап турнира прошел в Караганде (наш отчет), теперь же настала очередь Павлодара.

И вот наступил день X, в теннисном центре «Энергетик» на набережной Иртыша собрались почти все танкисты области. Некоторые пришли целыми семьями, с бабушками и дедушками.

Само мероприятие заняло два этажа – первый был отдан на откуп сцены и зоны для первенства в личном зачете, второй этаж достался под командные бои и комментаторский уголок во главе с разработчиком из Wargaming.net Константином Никифоровым и известным VODоделом - Сергеем Карапетяном известным под ником Vspishka.

Начало мероприятия хоть и было назначено на 13:00 местного времени, но уже в 12 часов танкисты начали прибывать и прибывать, заполняя собой и своим гвалтом все доступное пространство.

Начнем со знакомства с командами:

Серьезные дядьки из команды [CHROME]:

Команда [PVLKZ] Звезда Прииртышья и их спины:

Команда [NBD] Nest of Black Dragon: командир беседует с Сергеем aka Vspishka:

И наконец, парни из [FEEL_GOOD]:

Пока команды организуются можно понаблюдать за зоной, где пришедшие танкисты соревнуются в мастерстве случайного боя:

Женский пол на суровой танковой войне:

Количество желающих многократно превышало возможности игровой зоны:

Цель – заработать как можно больше опыта, чем больше, тем лучше подарок – футболка, наклейка на автомобиль или ценные призы от спонсоров SteelSeries и Kingston.

Победил в этом первенстве танкист «нагнувший» рандом на ПТ-САУ Hellcat с результатом – более чем 2400 одинарного опыта.

За это ему выдали пачку внутри игровой валюты и наушники Siberia v2 Black.

Второе место наградили игровой механической клавиатурой Steel Series Apex RAW.

За третье выдали игровой комплект мышь + коврик Steel Series World of Tanks Rollout.

Сцена так же не пустовала, там постоянно проводили конкурсы, где на знания, где на скорость реакции, было и состязание парни против девушек:

В любом из вариантов больше всех радовалось младшее поколение, своими радостными воплями настолько замучили ведущего, что под конец мероприятии он уже просто так отдавал карточки с бонус кодами, лишь бы отстали.

Был конкурс среди матерых танкистов, с количеством боев более 30 тысяч. Таких набралось немного и ведущий, методом «научного тыка», выбрал двух для выхода на сцену.

Несколько несложных вопросов и победитель определен:

В руках у победителя «немецкое подарочное издание».

Еще одним из конкурсов, но уже во всемирной паутине, требовалось создать как можно больше сообщений с хештегом #битвазаказахстан, будь то Twitter или социальная сеть .

Победила группа спамеров. Их предводитель и получил приз – Подарочное издание игры.

Сергей «Vspishka» совершил ошибку спустившись для фотосессии, как минимум на полчаса пропал для турнира, огромное число танкистов возжелало заиметь фотографию с ним:

После фотосессии Сергей убежал в пункт управления, для продолжения турнира между командами.

Первые бои сразу выявили фаворитов - [CHROME] и [PVLKZ] Звезда Прииртышья:

Битва за третье место разгорелась между [FEEL_GOOD] и [NBD] Nest of Black Dragоn:

Парням из [FEEL_GOOD] не хватило морального духа, при счете 2:0 в пользу [NBD] они, было, совсем сдались, но пламенная речь Сергея «Vspishka» почти убедила, что не все еще потеряно, тем не менее, боевой дух был сломлен. [NBD] со счетом 3:0 заработали 3е место.

На перерыве было предложено помучить разработчика в лице Константина Никифорова различными вопросами. Начиная от « КакКвасТанк?» и кончая совсем замороченными про пробитие и реалистичность игрового окружения и т.д.

Мой вопрос о продолжении легендарной RTS Total Annihilation (с некоторых пор студия Gas Powered под предводительством Криса Тейлора в собственности у компании WG) разработчиков, к сожалению не впечатлил.

Ну и в финале был разыгран главный приз – бонус-код на китайский премиумный средний танк Type59.

Битва за 1 место разгорелась между [CHROME] и [PVLKZ]. Каждая из этих команд уже одолела по одному из соперников и своей игрой показала, что они серьезные люди:

На фото момент начала проигрышной партии [CHROME], три не пробития в упор по ИС3, ВБР решил поиздеваться над игроками.

Небольшое совещание и вперед в бой! Счет 2:2 ошибка недопустима, противник очень силен.

Результат заключительного боя – победа [CHROME].

Немного эмоция для разгрузки и победное фото:

Теперь нас ждет награждение!

Четвертое место за командой [FEEL_GOOD] – поощрительный приз в виде игровой валюты – 100.000 золота

Третье место у [NBD] Nest of Black Dragon – 200.000 золота на команду и комплект мышь с ковриком SteelSeries World of Tanks Rollout каждому участнику:

Второе место у [PVLKZ] Звезда Прииртышья – 300.000 золота на команду + игровая клавиатура SteelSeries Apex RAW

Ну и наконец, чемпионы турнира - [CHROME]!

Им досталось 400.000 золота на всю команду и каждому участнику по SSD Kingston 120Gb и игровым наушникам SteelSeries Siberia v2 Black.

Команда [CHROME] выходит в финальный этап «Битвы за Казахстан», он будет проходить в Алматы. В нем примут участие сильнейшие команды городов Казахстана.

Пожелаем удачи парням, соперники у них будут более чем серьезные ! Нам этом мероприятие было объявлено законченным и все танкисты стали понемногу расходиться.

Спасибо компании Wargaming.net за приглашение!

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