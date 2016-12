Наш отчет с турнира World of Tanks «Битва за Казахстан: Павлодар» 08.04.2014 | Категория: Игры и киберспорт | Разместил: Deep1984 Добрый день дорогие читатели! Представляем вам небольшой отчет с мероприятии под названием «Битва за Казахстан: Павлодар» в рамках игры World of Tanks. Такого рода турниры редкое явление на территории необъятного Казахстана в силу достаточно очевидных причин (не заинтересованность организаторов, огромные расстояния, неосведомленность участников, отсутствие киберспортивной организации) Но парням из кампании Wargaming.net с братской Республики Беларусь это все не помеха – у них есть и желание и возможности. Предыдущий этап турнира прошел в Караганде (наш отчет), теперь же настала очередь Павлодара. И вот наступил день X, в теннисном центре «Энергетик» на набережной Иртыша собрались почти все танкисты области. Некоторые пришли целыми семьями, с бабушками и дедушками. Само мероприятие заняло два этажа – первый был отдан на откуп сцены и зоны для первенства в личном зачете, второй этаж достался под командные бои и комментаторский уголок во главе с разработчиком из Wargaming.net Константином Никифоровым и известным VODоделом - Сергеем Карапетяном известным под ником Vspishka. Начало мероприятия хоть и было назначено на 13:00 местного времени, но уже в 12 часов танкисты начали прибывать и прибывать, заполняя собой и своим гвалтом все доступное пространство. Начнем со знакомства с командами: Серьезные дядьки из команды [CHROME]: Команда [PVLKZ] Звезда Прииртышья и их спины: Команда [NBD] Nest of Black Dragon: командир беседует с Сергеем aka Vspishka: И наконец, парни из [FEEL_GOOD]: Пока команды организуются можно понаблюдать за зоной, где пришедшие танкисты соревнуются в мастерстве случайного боя: Женский пол на суровой танковой войне: Количество желающих многократно превышало возможности игровой зоны: Цель – заработать как можно больше опыта, чем больше, тем лучше подарок – футболка, наклейка на автомобиль или ценные призы от спонсоров SteelSeries и Kingston. Победил в этом первенстве танкист «нагнувший» рандом на ПТ-САУ Hellcat с результатом – более чем 2400 одинарного опыта. За это ему выдали пачку внутри игровой валюты и наушники Siberia v2 Black. Второе место наградили игровой механической клавиатурой Steel Series Apex RAW. За третье выдали игровой комплект мышь + коврик Steel Series World of Tanks Rollout. Сцена так же не пустовала, там постоянно проводили конкурсы, где на знания, где на скорость реакции, было и состязание парни против девушек: В любом из вариантов больше всех радовалось младшее поколение, своими радостными воплями настолько замучили ведущего, что под конец мероприятии он уже просто так отдавал карточки с бонус кодами, лишь бы отстали. Был конкурс среди матерых танкистов, с количеством боев более 30 тысяч. Таких набралось немного и ведущий, методом «научного тыка», выбрал двух для выхода на сцену. Несколько несложных вопросов и победитель определен: В руках у победителя «немецкое подарочное издание». Еще одним из конкурсов, но уже во всемирной паутине, требовалось создать как можно больше сообщений с хештегом #битвазаказахстан, будь то Twitter или социальная сеть . Победила группа спамеров. Их предводитель и получил приз – Подарочное издание игры. Сергей «Vspishka» совершил ошибку спустившись для фотосессии, как минимум на полчаса пропал для турнира, огромное число танкистов возжелало заиметь фотографию с ним: После фотосессии Сергей убежал в пункт управления, для продолжения турнира между командами. Первые бои сразу выявили фаворитов - [CHROME] и [PVLKZ] Звезда Прииртышья: Битва за третье место разгорелась между [FEEL_GOOD] и [NBD] Nest of Black Dragоn: Парням из [FEEL_GOOD] не хватило морального духа, при счете 2:0 в пользу [NBD] они, было, совсем сдались, но пламенная речь Сергея «Vspishka» почти убедила, что не все еще потеряно, тем не менее, боевой дух был сломлен. [NBD] со счетом 3:0 заработали 3е место. На перерыве было предложено помучить разработчика в лице Константина Никифорова различными вопросами. Начиная от « КакКвасТанк?» и кончая совсем замороченными про пробитие и реалистичность игрового окружения и т.д. Мой вопрос о продолжении легендарной RTS Total Annihilation (с некоторых пор студия Gas Powered под предводительством Криса Тейлора в собственности у компании WG) разработчиков, к сожалению не впечатлил. Ну и в финале был разыгран главный приз – бонус-код на китайский премиумный средний танк Type59. Битва за 1 место разгорелась между [CHROME] и [PVLKZ]. Каждая из этих команд уже одолела по одному из соперников и своей игрой показала, что они серьезные люди: На фото момент начала проигрышной партии [CHROME], три не пробития в упор по ИС3, ВБР решил поиздеваться над игроками. Небольшое совещание и вперед в бой! Счет 2:2 ошибка недопустима, противник очень силен. Результат заключительного боя – победа [CHROME]. Немного эмоция для разгрузки и победное фото: Теперь нас ждет награждение! Четвертое место за командой [FEEL_GOOD] – поощрительный приз в виде игровой валюты – 100.000 золота Третье место у [NBD] Nest of Black Dragon – 200.000 золота на команду и комплект мышь с ковриком SteelSeries World of Tanks Rollout каждому участнику: Второе место у [PVLKZ] Звезда Прииртышья – 300.000 золота на команду + игровая клавиатура SteelSeries Apex RAW Ну и наконец, чемпионы турнира - [CHROME]! Им досталось 400.000 золота на всю команду и каждому участнику по SSD Kingston 120Gb и игровым наушникам SteelSeries Siberia v2 Black. Команда [CHROME] выходит в финальный этап «Битвы за Казахстан», он будет проходить в Алматы. В нем примут участие сильнейшие команды городов Казахстана. Пожелаем удачи парням, соперники у них будут более чем серьезные ! Нам этом мероприятие было объявлено законченным и все танкисты стали понемногу расходиться. Спасибо компании Wargaming.net за приглашение! P.S. Все фотографии с трунира вы можете увидеть в нашей группе в ВКонтакте Количество уникальных просмотров: 3158

