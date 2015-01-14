Не только насилие, но и творчество в GTA V

Все время игры серии GTA обвиняют в пропаганде насилия, но игроки из GTA V доказали миру, что помимо драк, перестрелок и грабежей в игре есть более интересные элементы. Самые популярные скриншоты и видеозаписи игры GTA V никак не связаны с насилием, в них демонстируется красота и проработаность игрового мира. В топ самых красивых скриншотов игры по версии Reddit входят фото молний, которые в игре "поймать" в объектив очень сложно. Самые красивые скриншоты представлены ниже:

Наравне со скриншотами природы, огромную популярность имеет воссоздание трейлеров к фильмам и сериалам. Еще очень популярными являются различные каскадерские и нереальные трюки. То ли будет когда GTA V появится на ПК. Ну, а пока GTA V ожидает своего выхода, предлагаем вам посмотреть трейлер игры:

Напоминаем, что релиз GTA V на XBOX One, PS4 и ПК состоится этой осенью, осталось ждать совсем немного.