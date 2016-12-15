Новая информация о игре H1Z1

Компания Sony Online Intertainment, разработчик H1Z1, рассказала о дальнейших планах на игру. Планируется множество видов зомби и животных до альфа версии, доступной по предзаказу.

Одним из ключевых нововведений станет самолет, сбрасывающий коробку с полезными ресурсами один раз, в определенный промежуток времени, абсолютно как и в Rust. Коробка будет только одна, поэтому игрокам предстоит сражаться за "лут", либо делить его. Планируются помимо этого и новые зомби. Например, зомби который привлекает других зомби при помощи душераздирающего крика. Но главной задачей разработчика улучшить анимацию и интелект зомби до отличного состояния.

Помимо этого игровой мир размером 64 квадратных километра, заселят животными, как травоядными, так и хищниками. Самым опасным хищником в игре будет медведь. Травоядные же никакой опасности для игроков не представляют.

Игру H1Z1 планируется выпустить в сети Steam по программе раннего доступа. Игра будет бесплатной.